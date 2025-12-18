MCU czeka rewolucja. Ta agencja ściga postać Sadie Sink i zapoluje na mutantów

Serwis The Cosmic Circus opublikował obszerny raport na temat przyszłości Departamentu Kontroli Szkód (tudzież Zniszczeń; DODC), agencji, którą po raz pierwszy zobaczyliśmy w MCU w filmie Spider-Man: Homecoming. To ona w scenach retrospekcji odpowiadała za sprzątanie Nowego Jorku po wydarzeniach ukazanych w pierwszej produkcji Avengers. Wygląda na to, że już niebawem departament odegra fundamentalną rolę w Kinowym Uniwersum Marvela. Tak, możemy mówić o rewolucji.
Zacznie się od zapowiedzianego na koniec stycznia serialu Wonder Man. Pracownicy DODC dowodzeni przez agenta P. Cleary'ego będą wykorzystywać najbliższych znajomych głównego bohatera produkcji, Simona Williamsa, do szpiegowania go - być może dlatego na wolność wyjdzie Trevor Slattery. Agencja zmienia swoje modus operandi i zacznie ścigać osoby posiadające supermoce, nawet te, które ukrywają nadludzkie zdolności. Wiele z tych osób trafi do więzienia Supermax, w którym "można przeprowadzać eksperymenty bez żadnego nadzoru".
3 legendy MCU na celowniku Departamentu Kontroli Szkód
Nie jest wykluczone, że za zmianę podejścia odpowiada wybór nowego szefa DODC. W jego rolę ma wcielić się gwiazda serialu Rozdzielenie, Tramell Tillman, który zadebiutuje w MCU w filmie Spider-Man 4. W tej produkcji departament zacznie polować na postać portretowaną przez Sadie Sink. Jak przedstawia to The Cosmic Circus:
Polowanie na mutantów i technologia Tony'ego Starka
Tillman ma pojawiać się także w innych nadchodzących odsłonach MCU. Co więcej, po Avengers: Secret Wars Departament Kontroli Szkód jeszcze rozszerzy skalę swojego działania, polując na wszystkie zbuntowane istoty z supermocami, z którymi nie będą ścierać się Mściciele. W tym przypadku idzie przede wszystkim o mutantów. Dziennikarze raportują, że powiązania z DODC będzie miała jedna lub wszystkie z następujących postaci: Mister Sinister, Bolivar Trask i Sentinele, dodając jeszcze:
Autorzy raportu spekulują, że DODC może stworzyć własne Sentinele (Strażników) na podstawie dawnych projektów Tony'ego Starka. Przypomnijmy, że agencja weszła w posiadanie technologii opracowanych wcześniej przez Iron Mana.
Źródło: The Cosmic Circus