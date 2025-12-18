MCU czeka rewolucja. Ta agencja ściga postać Sadie Sink i zapoluje na mutantów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Apple TV

Reklama

Serwis The Cosmic Circus opublikował obszerny raport na temat przyszłości Departamentu Kontroli Szkód (tudzież Zniszczeń; DODC), agencji, którą po raz pierwszy zobaczyliśmy w MCU w filmie Spider-Man: Homecoming. To ona w scenach retrospekcji odpowiadała za sprzątanie Nowego Jorku po wydarzeniach ukazanych w pierwszej produkcji Avengers. Wygląda na to, że już niebawem departament odegra fundamentalną rolę w Kinowym Uniwersum Marvela. Tak, możemy mówić o rewolucji.

Zacznie się od zapowiedzianego na koniec stycznia serialu Wonder Man. Pracownicy DODC dowodzeni przez agenta P. Cleary'ego będą wykorzystywać najbliższych znajomych głównego bohatera produkcji, Simona Williamsa, do szpiegowania go - być może dlatego na wolność wyjdzie Trevor Slattery. Agencja zmienia swoje modus operandi i zacznie ścigać osoby posiadające supermoce, nawet te, które ukrywają nadludzkie zdolności. Wiele z tych osób trafi do więzienia Supermax, w którym "można przeprowadzać eksperymenty bez żadnego nadzoru".

3 legendy MCU na celowniku Departamentu Kontroli Szkód

Nie jest wykluczone, że za zmianę podejścia odpowiada wybór nowego szefa DODC. W jego rolę ma wcielić się gwiazda serialu Rozdzielenie, Tramell Tillman, który zadebiutuje w MCU w filmie Spider-Man 4. W tej produkcji departament zacznie polować na postać portretowaną przez Sadie Sink. Jak przedstawia to The Cosmic Circus:

Bohater grany przez Tillmana w Całkiem nowy dniu będzie kierował szeroko zakrojonym śledztwem DODC, mającym na celu schwytanie nowego, zbuntowanego meta-człowieka, który jest obserwowany od jakiegoś czasu. W rolę tej postaci wcieli się Sadie Sink. Jej bohaterka trafi pod opiekę Punishera, co sprawi, że Frank Castle również znajdzie się na celowniku agencji, podobnie jak Bruce Banner i Spider-Man.

Polowanie na mutantów i technologia Tony'ego Starka

Tillman ma pojawiać się także w innych nadchodzących odsłonach MCU. Co więcej, po Avengers: Secret Wars Departament Kontroli Szkód jeszcze rozszerzy skalę swojego działania, polując na wszystkie zbuntowane istoty z supermocami, z którymi nie będą ścierać się Mściciele. W tym przypadku idzie przede wszystkim o mutantów. Dziennikarze raportują, że powiązania z DODC będzie miała jedna lub wszystkie z następujących postaci: Mister Sinister, Bolivar Trask i Sentinele, dodając jeszcze:

Motorem napędowym tego wątku jest wzbudzenie w społeczeństwie strachu przed superbohaterami i osobami obdarzonymi supermocami, co pozwoli agencji na pozyskanie funduszy federalnych, kontynuowanie eksperymentów na wspomnianych osobach i opracowanie broni, która zneutralizuje zagrożenie ze strony mutantów.

Autorzy raportu spekulują, że DODC może stworzyć własne Sentinele (Strażników) na podstawie dawnych projektów Tony'ego Starka. Przypomnijmy, że agencja weszła w posiadanie technologii opracowanych wcześniej przez Iron Mana.

Ranking najbardziej emocjonalnych momentów w MCU. Tak Marvel wzrusza do łez