MCU czeka rewolucja. Ta agencja ściga postać Sadie Sink i zapoluje na mutantów

Jedna z wprowadzonych wcześniej do MCU agencji może odegrać wielką rolę w rzeczywistości po Avengers: Secret Wars. Zgodnie z nowymi doniesieniami zmienia ona szefa i sposób działania, jak również będzie ścigać postać Sadie Sink i mutantów. 
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
Spider-Man: Całkiem nowy dzień MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Tramell Tillman w serialu Rozdzielenie Apple TV
Serwis The Cosmic Circus opublikował obszerny raport na temat przyszłości Departamentu Kontroli Szkód (tudzież Zniszczeń; DODC), agencji, którą po raz pierwszy zobaczyliśmy w MCU w filmie Spider-Man: Homecoming. To ona w scenach retrospekcji odpowiadała za sprzątanie Nowego Jorku po wydarzeniach ukazanych w pierwszej produkcji Avengers. Wygląda na to, że już niebawem departament odegra fundamentalną rolę w Kinowym Uniwersum Marvela. Tak, możemy mówić o rewolucji. 

Zacznie się od zapowiedzianego na koniec stycznia serialu Wonder Man. Pracownicy DODC dowodzeni przez agenta P. Cleary'ego będą wykorzystywać najbliższych znajomych głównego bohatera produkcji, Simona Williamsa, do szpiegowania go - być może dlatego na wolność wyjdzie Trevor Slattery. Agencja zmienia swoje modus operandi i zacznie ścigać osoby posiadające supermoce, nawet te, które ukrywają nadludzkie zdolności. Wiele z tych osób trafi do więzienia Supermax, w którym "można przeprowadzać eksperymenty bez żadnego nadzoru". 

3 legendy MCU na celowniku Departamentu Kontroli Szkód

Nie jest wykluczone, że za zmianę podejścia odpowiada wybór nowego szefa DODC. W jego rolę ma wcielić się gwiazda serialu Rozdzielenie, Tramell Tillman, który zadebiutuje w MCU w filmie Spider-Man 4. W tej produkcji departament zacznie polować na postać portretowaną przez Sadie Sink. Jak przedstawia to The Cosmic Circus:

Bohater grany przez Tillmana w Całkiem nowy dniu będzie kierował szeroko zakrojonym śledztwem DODC, mającym na celu schwytanie nowego, zbuntowanego meta-człowieka, który jest obserwowany od jakiegoś czasu. W rolę tej postaci wcieli się Sadie Sink. Jej bohaterka trafi pod opiekę Punishera, co sprawi, że Frank Castle również znajdzie się na celowniku agencji, podobnie jak Bruce Banner i Spider-Man. 

Polowanie na mutantów i technologia Tony'ego Starka

Tillman ma pojawiać się także w innych nadchodzących odsłonach MCU. Co więcej, po Avengers: Secret Wars Departament Kontroli Szkód jeszcze rozszerzy skalę swojego działania, polując na wszystkie zbuntowane istoty z supermocami, z którymi nie będą ścierać się Mściciele. W tym przypadku idzie przede wszystkim o mutantów. Dziennikarze raportują, że powiązania z DODC będzie miała jedna lub wszystkie z następujących postaci: Mister Sinister, Bolivar Trask i Sentinele, dodając jeszcze:

Motorem napędowym tego wątku jest wzbudzenie w społeczeństwie strachu przed superbohaterami i osobami obdarzonymi supermocami, co pozwoli agencji na pozyskanie funduszy federalnych, kontynuowanie eksperymentów na wspomnianych osobach i opracowanie broni, która zneutralizuje zagrożenie ze strony mutantów. 

Autorzy raportu spekulują, że DODC może stworzyć własne Sentinele (Strażników) na podstawie dawnych projektów Tony'ego Starka. Przypomnijmy, że agencja weszła w posiadanie technologii opracowanych wcześniej przez Iron Mana. 

Ranking najbardziej emocjonalnych momentów w MCU. Tak Marvel wzrusza do łez

arrow-left Marvel arrow-right

 

Źródło: The Cosmic Circus

Spider-Man: Całkiem nowy dzień MCU
Co o tym sądzisz?
