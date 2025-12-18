Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Tyler Rake - serial z uniwersum akcyjniaka już prawie gotowy. Zdjęcie pokazuje nowego twardziela

Tyler Rake to dwa hitowe filmy platformy streamingowej Netflix, które rozbudowują się w większe uniwersum. Jednym z rozwijanych projektów jest serial Mercenary: An Extraction Series, do którego właśnie zakończyła się część zdjęć. Co wiemy o tej produkcji?
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  mercenary: an extracti... 
tyler rake netflix
14. Tyler Rake: Ocalenie (2020) - 67% fot. materiały prasowe
Reklama

Mercenary: An Extraction Series to pierwszy serial osadzony we franczyzie Tyler Rake. Oficjalnie ogłoszono, że główna część zdjęć w Irlandii została zakończona, a ekipa przenosi się na plan do Maroka.

Netflix postanowił jednak już ruszyć z promocją i pokazał pierwsze zdjęcie twardziela, którego zobaczymy w akcji. Gra go Omar Sy, doskonale znany z hitu Lupin.

Mercenary: An Extraction Series – co wiemy o serialu?

Twórcą i showrunnerem jest Glen Mazzara, którego doskonale znamy z The Walking Dead - był showrunnerem drugiego i trzeciego sezonu, a następnie pozostał związany z projektem jako producent. Anthony i Joe Russo, twórcy franczyzy, pełnią funkcję producentów.

Historia skupia się na najemniku, który wyrusza do Libii z misją uratowania zakładników. Uwięziony pomiędzy walczącymi frakcjami i bezlitosnymi zbirami musi podejmować decyzje, w których stawką jest życie i śmierć. Jednocześnie mierzy się ze swoimi głębokimi, emocjonalnymi ranami.

Louise Hooper (Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy) oraz Tim Southam (Fundacja) są reżyserami odcinków. Oboje wyreżyseruje po cztery odcinki, a sezon liczy ich osiem.

W obsadzie są także Boyd Holbrook, Natalie Dormer, Waleed Zuaiter, Ed Speleers, Sacha Dhawan, Ross McCall, Pip Torrens, Sam Woolf, Michael Zananiri, Riyad Sliman, Muhannad Ben Amor, Aaron Heffernan, Jojo Macari, Theo Ogundipe oraz Emma Appleton.

Data premiery serialu nie została jeszcze ustalona. W planach jest także Tyler Rake 3 z Chrisem Hemsworthem oraz trwają prace nad koreańskim filmem Extraction: TYGO, który również jest osadzony w tym uniwersum.

Źródło: deadline.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  mercenary: an extracti... 
tyler rake netflix
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Monarch: Dziedzictwo potworów - sezon 1, odcinek 9
-

Powstanie spin-off Monarch: Dziedzictwo potworów! Apple TV planuje rozszerzyć Monsterverse

2 Fragment okładki książki Bóg lasów
-

Netflix zamawia serial kryminalny na podstawie książki: „GDY SIĘ ZGUBISZ, USIĄDŹ I KRZYCZ”

3 Fallout - sezon 2
-

Fallout: sezon 2 - recenzje krytyków. Czy udało się zachować jakość pierwszej serii?

4 FIFA 23
-

Tego nikt się nie spodziewał. Nowa FIFA tylko w Netflixie

5 Avengers: Doomsday - grafika fanowska
-
Spoilery

Marvel pokaże nieoczekiwany "zwiastun" Avengers: Doomsday? Ma być skupiony na uwielbianej postaci

6 Chainsaw Man: The Movie - Reze Arc
-

Anime Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc dostępne w streamingu. Gdzie obejrzeć w VOD?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s49e13

Ryzykanci

s49e14

Ryzykanci

s2025e243

Moda na sukces

s42e341

Ridiculousness

s42e342

Ridiculousness

s42e343

Ridiculousness

s42e344

Ridiculousness

s42e345

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Avatar: Ogień i popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i popiół
Dancing Queen w Hollywood

19

gru

Film

Dancing Queen w Hollywood
Do nieznanej ziemi

19

gru

Film

Do nieznanej ziemi
Wielka powódź

19

gru

Film

Wielka powódź
Avatar: Ogień i Popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i Popiół
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Steven Spielberg
Steven Spielberg

ur. 1946, kończy 79 lat

Brad Pitt
Brad Pitt

ur. 1963, kończy 62 lat

Emily Swallow
Emily Swallow

ur. 1979, kończy 46 lat

Katie Holmes
Katie Holmes

ur. 1978, kończy 47 lat

Josh Dallas
Josh Dallas

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia promujące Eurowizję Junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: WYNIKI. Kto wygrał i która Polska?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3 eurowizja junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: jak i gdzie głosować na Polskę?

4

Nowe informacje o śmierci Roba Reinera i jego żony. Trump zszokował wpisem

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 353-358. Co się wydarzy?

6

Eurowizja Junior 2025: gdzie oglądać konkurs?

7

John Cena oficjalnie zakończył karierę sportową. Tak wyglądało pożegnanie legendy

8

Data pogrzebu Magdy Umer już znana. Takie miała życzenie

9

Przerwa świąteczna w polskich serialach. Od kiedy i ile potrwa?

10

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 768-772. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV