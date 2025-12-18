Tyler Rake - serial z uniwersum akcyjniaka już prawie gotowy. Zdjęcie pokazuje nowego twardziela

fot. materiały prasowe

Mercenary: An Extraction Series to pierwszy serial osadzony we franczyzie Tyler Rake. Oficjalnie ogłoszono, że główna część zdjęć w Irlandii została zakończona, a ekipa przenosi się na plan do Maroka.

Netflix postanowił jednak już ruszyć z promocją i pokazał pierwsze zdjęcie twardziela, którego zobaczymy w akcji. Gra go Omar Sy, doskonale znany z hitu Lupin.

Mercenary: An Extraction Series – co wiemy o serialu?

Twórcą i showrunnerem jest Glen Mazzara, którego doskonale znamy z The Walking Dead - był showrunnerem drugiego i trzeciego sezonu, a następnie pozostał związany z projektem jako producent. Anthony i Joe Russo, twórcy franczyzy, pełnią funkcję producentów.

Historia skupia się na najemniku, który wyrusza do Libii z misją uratowania zakładników. Uwięziony pomiędzy walczącymi frakcjami i bezlitosnymi zbirami musi podejmować decyzje, w których stawką jest życie i śmierć. Jednocześnie mierzy się ze swoimi głębokimi, emocjonalnymi ranami.

Louise Hooper (Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy) oraz Tim Southam (Fundacja) są reżyserami odcinków. Oboje wyreżyseruje po cztery odcinki, a sezon liczy ich osiem.

W obsadzie są także Boyd Holbrook, Natalie Dormer, Waleed Zuaiter, Ed Speleers, Sacha Dhawan, Ross McCall, Pip Torrens, Sam Woolf, Michael Zananiri, Riyad Sliman, Muhannad Ben Amor, Aaron Heffernan, Jojo Macari, Theo Ogundipe oraz Emma Appleton.

Data premiery serialu nie została jeszcze ustalona. W planach jest także Tyler Rake 3 z Chrisem Hemsworthem oraz trwają prace nad koreańskim filmem Extraction: TYGO, który również jest osadzony w tym uniwersum.