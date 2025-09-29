Reklama
Unboxing - Wielkie Otwarcie: uczestnicy. Kto występuje w 2. sezonie?

Program Unboxing - Wielkie Otwarcie doczeka się 2. sezonu. Poznajcie szczegóły.
fot. x-news
Unboxing - Wielkie Otwarcie to program, który zadebiutował na antenie TVN w październiku 2024 roku. Jego uczestnikami są grupy znajomych, przyjaciół oraz rodziny, którzy próbują zdemaskować przeróżne gadżety ukryte w paczkach. Już niebawem będzie można obejrzeć 2. sezon show, w którym nic nie jest takie jakim się wydaje. Gospodarzem programu będzie ponownie Damian Michałowski. 

Unboxing - Wielkie Otwarcie: jakie są zasady programu?

W 2.sezonie programu Unboxing - Wielkie Otwarcie zespoły złożone z przyjaciół, rodzin i pasjonatów znów staną do gry. Ich zadaniem będzie rozpoznawanie nietypowych gadżetów ukrytych w kolorowych paczkach, nie tylko na podstawie wyglądu, lecz również dzięki logicznemu dedukowaniu ich przeznaczenia. Za poprawne odpowiedzi rozdawane będą punkty i atrakcyjne nagrody. W jesiennej edycji twórcy wprowadzają element ryzyka: najlepsze drużyny mogą brać udział w "grze w ciemno", w której zdobędą dodatkowe korzyści lub stracą to, co już zyskały. Co więcej, uczestnicy zyskają nową przestrzeń - dom, w którym gadżety można będzie testować w praktyce, a nie tylko analizować w paczkach.

Unboxing - Wielkie Otwarcie: kto występuje w 2. sezonie programu?

W nowym sezonie programu Unboxing - Wielkie Otwarcie rywalizować ze sobą będzie aż osiem drużyn, które różnią się wszystkim, ale łączy je jedno - ogromna kreatywność i chęć zwycięstwa. Będą to:

  • Przyjaciółki – Magda, Eliza i Sylwia to trzy charyzmatyczne kobiety związane z mediami społecznościowymi i światem beauty.
  • Brodacze – Piotrek, Dawid i Dominik: fryzjer, tatuator i sportowiec, których połączyła przyjaźń i pozytywna energia.
  • Rodzina – Marta i Jarek wraz z dziećmi, Zuzią i Tymkiem, którzy udowadniają, że siła tkwi w rodzinnej współpracy.
  • Wojownicy – Konrad i dwaj Kacprowie, miłośnicy fantastyki i muzyki folkowej, którzy stawiają na kreatywne rozwiązania.
  • Trojaczki – Asia, Ola i Gosia na co dzień zajmują się marketingiem, fotografią i stylizacją, a teraz pokażą, jak radzą sobie w rywalizacji.
  • Fani Speedwaya – Karolina, Ola i Piotrek kibicują żużlowi, a oprócz sportu rozwijają też pasje muzyczne i artystyczne.
  • Górale – Małgorzata, Michalina i Krystian reprezentują Podhale i wnoszą do programu regionalny klimat oraz pasję do podróży.
  • Kominiarki - Ewa, Natalia i Kasia to nietuzinkowa drużyna, która łączy zamiłowanie do motoryzacji, sztuki i pracy ze zwierzętami.

Unboxing - Wielkie Otwarcie: gdzie i kiedy oglądać?

Program Unboxing - Wielkie Otwarcie można oglądać od soboty 4 października 2025 roku o 17:20 na antenie TVN. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień.

Unboxing - Wielkie Otwarcie: uczestnicy 2. sezonu [ZDJĘCIA]

Poniżej znajdziecie zdjęcia wszystkich uczestników 2. sezonu programu Unboxing - Wielkie Otwarcie oraz kilka ciekawostek na ich temat. Jeśli przeglądacie ten artykuł na smartfonie to pamiętajcie o tym, aby kliknąć w galerię – rozwiną się wtedy pełne opisy:

Przyjaciółki

Magda, Eliza i Sylwia połączyła pasja do makijażu i mediów społecznościowych. Magda prowadzi profile beauty i interesuje się nurkowaniem. Eliza tworzy treści edukacyjne i rozrywkowe, wykonuje również makijażowe. Sylwia prowadzi gabinet beauty, interesuje się fotografią i modą, jest także mamą trójki dzieci. Siłą zespołu jest ich kreatywność, a ich relacja opiera się na autentyczności i wzajemnym wsparciu.

Przyjaciółki
fot. TVN
Źródło: TVN

