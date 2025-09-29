Unboxing - Wielkie Otwarcie: uczestnicy. Kto występuje w 2. sezonie?

fot. x-news

Unboxing - Wielkie Otwarcie to program, który zadebiutował na antenie TVN w październiku 2024 roku. Jego uczestnikami są grupy znajomych, przyjaciół oraz rodziny, którzy próbują zdemaskować przeróżne gadżety ukryte w paczkach. Już niebawem będzie można obejrzeć 2. sezon show, w którym nic nie jest takie jakim się wydaje. Gospodarzem programu będzie ponownie Damian Michałowski.

Unboxing - Wielkie Otwarcie: jakie są zasady programu?

W 2.sezonie programu Unboxing - Wielkie Otwarcie zespoły złożone z przyjaciół, rodzin i pasjonatów znów staną do gry. Ich zadaniem będzie rozpoznawanie nietypowych gadżetów ukrytych w kolorowych paczkach, nie tylko na podstawie wyglądu, lecz również dzięki logicznemu dedukowaniu ich przeznaczenia. Za poprawne odpowiedzi rozdawane będą punkty i atrakcyjne nagrody. W jesiennej edycji twórcy wprowadzają element ryzyka: najlepsze drużyny mogą brać udział w "grze w ciemno", w której zdobędą dodatkowe korzyści lub stracą to, co już zyskały. Co więcej, uczestnicy zyskają nową przestrzeń - dom, w którym gadżety można będzie testować w praktyce, a nie tylko analizować w paczkach.

Unboxing - Wielkie Otwarcie: kto występuje w 2. sezonie programu?

W nowym sezonie programu Unboxing - Wielkie Otwarcie rywalizować ze sobą będzie aż osiem drużyn, które różnią się wszystkim, ale łączy je jedno - ogromna kreatywność i chęć zwycięstwa. Będą to:

Przyjaciółki – Magda, Eliza i Sylwia to trzy charyzmatyczne kobiety związane z mediami społecznościowymi i światem beauty.

– Magda, Eliza i Sylwia to trzy charyzmatyczne kobiety związane z mediami społecznościowymi i światem beauty. Brodacze – Piotrek, Dawid i Dominik: fryzjer, tatuator i sportowiec, których połączyła przyjaźń i pozytywna energia.

– Piotrek, Dawid i Dominik: fryzjer, tatuator i sportowiec, których połączyła przyjaźń i pozytywna energia. Rodzina – Marta i Jarek wraz z dziećmi, Zuzią i Tymkiem, którzy udowadniają, że siła tkwi w rodzinnej współpracy.

– Marta i Jarek wraz z dziećmi, Zuzią i Tymkiem, którzy udowadniają, że siła tkwi w rodzinnej współpracy. Wojownicy – Konrad i dwaj Kacprowie, miłośnicy fantastyki i muzyki folkowej, którzy stawiają na kreatywne rozwiązania.

– Konrad i dwaj Kacprowie, miłośnicy fantastyki i muzyki folkowej, którzy stawiają na kreatywne rozwiązania. Trojaczki – Asia, Ola i Gosia na co dzień zajmują się marketingiem, fotografią i stylizacją, a teraz pokażą, jak radzą sobie w rywalizacji.

– Asia, Ola i Gosia na co dzień zajmują się marketingiem, fotografią i stylizacją, a teraz pokażą, jak radzą sobie w rywalizacji. Fani Speedwaya – Karolina, Ola i Piotrek kibicują żużlowi, a oprócz sportu rozwijają też pasje muzyczne i artystyczne.

– Karolina, Ola i Piotrek kibicują żużlowi, a oprócz sportu rozwijają też pasje muzyczne i artystyczne. Górale – Małgorzata, Michalina i Krystian reprezentują Podhale i wnoszą do programu regionalny klimat oraz pasję do podróży.

– Małgorzata, Michalina i Krystian reprezentują Podhale i wnoszą do programu regionalny klimat oraz pasję do podróży. Kominiarki - Ewa, Natalia i Kasia to nietuzinkowa drużyna, która łączy zamiłowanie do motoryzacji, sztuki i pracy ze zwierzętami.

Unboxing - Wielkie Otwarcie: gdzie i kiedy oglądać?

Program Unboxing - Wielkie Otwarcie można oglądać od soboty 4 października 2025 roku o 17:20 na antenie TVN. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień.

Unboxing - Wielkie Otwarcie: uczestnicy 2. sezonu [ZDJĘCIA]

