Urodzony rabuś: Channing Tatum i Peter Dinklage poznali się podczas rozbieranej sceny

Urodzony rabuś to nowy film Dereka Cianfrance​'a, w którym występują Channing Tatum i Peter Dinklage​. Reżyser opowiedział o ich pierwszym spotkaniu, które nastąpiło podczas dość specyficznej sceny.
Marta Babadag
Urodzony rabuś - Roofman fot. YouTube.com/Paramount Pictures
Reżyser filmu, Derek Cianfrance wspominał, że pierwsze spotkanie aktorów nastąpiło podczas sceny, w której Tatum wystąpił nago. Tatum w filmie Urodzony rabuś wciela się w zbiega Jeffreya Manchestera, oficera rezerwy Armii Stanów Zjednoczonych, który uciekł z więzienia i ukrył się w murach sklepu Toys ‘R’ Us. Cianfrance opowiedział:

W filmie jest taka duża scena, w której [Dinklage] przyłapuje Channinga Tatuma na prysznicu w środku nocy. Możesz napisać taką scenę, ale potem trzeba ją nakręcić. Do tego… Channing musi się w niej pojawić.

W filmie Peter Dinklage wciela się w rolę kierownika sklepu, Mitcha. Cianfrance przyznał, że Channing Tatum nie miał się za czym się schować, a podczas tej sceny był całkowicie nagi. Ta scena była pierwszym spotkaniem Dinklage'a i Tatuma:

To było całkiem zabawne, gdy Peter i Channing mieli tą interakcję. To było ich pierwsze spotkanie, bo starałem się trzymać aktorów z dala od siebie, ponieważ chciałem, żeby byli zaskoczeni. Więc Channing i Peter nigdy się nie widzieli. Pierwszy raz, kiedy Peter zobaczył Channinga, ten był całkowicie nagi.

Urodzony rabuś - zwiastun

Po debiucie filmu w zeszłym tygodniu na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto, premierę kinową w USA Urodzony rabuś ma zaplanowaną na 10 września. W Polsce jeszcze nie wiemy kiedy trafi do dystrybucji.

Źródło: deadline.com

