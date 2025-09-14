Urodzony rabuś: Channing Tatum i Peter Dinklage poznali się podczas rozbieranej sceny
Urodzony rabuś to nowy film Dereka Cianfrance'a, w którym występują Channing Tatum i Peter Dinklage. Reżyser opowiedział o ich pierwszym spotkaniu, które nastąpiło podczas dość specyficznej sceny.
Reżyser filmu, Derek Cianfrance wspominał, że pierwsze spotkanie aktorów nastąpiło podczas sceny, w której Tatum wystąpił nago. Tatum w filmie Urodzony rabuś wciela się w zbiega Jeffreya Manchestera, oficera rezerwy Armii Stanów Zjednoczonych, który uciekł z więzienia i ukrył się w murach sklepu Toys ‘R’ Us. Cianfrance opowiedział:
W filmie Peter Dinklage wciela się w rolę kierownika sklepu, Mitcha. Cianfrance przyznał, że Channing Tatum nie miał się za czym się schować, a podczas tej sceny był całkowicie nagi. Ta scena była pierwszym spotkaniem Dinklage'a i Tatuma:
Urodzony rabuś - zwiastun
Po debiucie filmu w zeszłym tygodniu na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto, premierę kinową w USA Urodzony rabuś ma zaplanowaną na 10 września. W Polsce jeszcze nie wiemy kiedy trafi do dystrybucji.
Źródło: deadline.com