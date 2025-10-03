Mieszkanie Rączki z Wednesday doczekało się wersji LEGO. Jak wygląda?
Niedługo po premierze 2. sezonu Wednesday fani serialu doczekali się nowego zestawu LEGO. Jest on inspirowany mieszkaniem, którego Rączka doczekał się w akademiku w kontynuacji serialu. Zestaw ten jest już dostępny w sprzedaży. Zobaczcie, ile kosztuje i jak się prezentuje.
W 2025 roku Wednesday powróciła na Netflixa z 2. sezonem. W pierwszym odcinku kontynuacji hitu w reżyserii Tima Burtona nastoletnia córka Morticii i Gomeza Addamsów wraca do Akademii Nevermore i szybko przekonuje się, że będzie musiała zmierzyć się z wydarzeniami jeszcze bardziej mrocznymi niż te, które widzowie zapamiętali z poprzedniej odsłony jej przygód. W swoim akademiku niezmiennie może liczyć na towarzystwo współlokatorki Enid oraz Rączki. Wierny towarzysz nastolatki w 2. sezonie doczekał się własnego mieszkania w skrzyni. Okazuje się, że jest ono już dostępne na rynku jako zestaw LEGO.
Tak wygląda mieszkanie Rączki w wersji LEGO
Zestaw LEGO Mieszkanie Rączki zawiera 828 elementów i idealnie sprawdzi się chociażby jako prezent na Halloween dla fanów Wednesday w wieku od 10 lat. Jak można przeczytać w jego oficjalnym opisie:
Zestaw Mieszkanie Rączki jest już dostępny w sprzedaży. Na oficjalnej stronie LEGO kosztuje 359,99 złotych. Po zamknięciu ma 13 cm wysokości, 23 cm szerokości i 11 cm głębokości. Poniżej możecie zobaczyć, jak się prezentuje:
Źródło: lego.com