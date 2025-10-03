placeholder
Mieszkanie Rączki z Wednesday doczekało się wersji LEGO. Jak wygląda?

Niedługo po premierze 2. sezonu Wednesday fani serialu doczekali się nowego zestawu LEGO. Jest on inspirowany mieszkaniem, którego Rączka doczekał się w akademiku w kontynuacji serialu. Zestaw ten jest już dostępny w sprzedaży. Zobaczcie, ile kosztuje i jak się prezentuje.
Klaudia Woźniak
Tagi:  wednedsday 
lego
Kadr z serialu Wednesday fot. Netflix / lego.com
W 2025 roku Wednesday powróciła na Netflixa z 2. sezonem. W pierwszym odcinku kontynuacji hitu w reżyserii Tima Burtona nastoletnia córka Morticii i Gomeza Addamsów wraca do Akademii Nevermore i szybko przekonuje się, że będzie musiała zmierzyć się z wydarzeniami jeszcze bardziej mrocznymi niż te, które widzowie zapamiętali z poprzedniej odsłony jej przygód. W swoim akademiku niezmiennie może liczyć na towarzystwo współlokatorki Enid oraz Rączki. Wierny towarzysz nastolatki w 2. sezonie doczekał się własnego mieszkania w skrzyni. Okazuje się, że jest ono już dostępne na rynku jako zestaw LEGO.

Tak wygląda mieszkanie Rączki w wersji LEGO

Zestaw LEGO Mieszkanie Rączki zawiera 828 elementów i idealnie sprawdzi się chociażby jako prezent na Halloween dla fanów Wednesday w wieku od 10 lat. Jak można przeczytać w jego oficjalnym opisie:

Ten kreatywny model do zabawy lub ozdoby zawiera otwierany kufer z łóżkiem, krzesłem, czapką i zegarkiem, miejsce w górnej części na naklejki, lakier i krem do rąk i wiele więcej. Ponadto zestaw obejmuje ruchomą figurkę Rączki i minilaleczkę Enid. To świetny pomysł na prezent urodzinowy dla dzieci. (...) Został stworzony, aby zaspokoić pasję do zabawy pełnej tajemnic i przygód lub służyć jako wyjątkowa ozdoba pokoju.

Zestaw Mieszkanie Rączki jest już dostępny w sprzedaży. Na oficjalnej stronie LEGO kosztuje 359,99 złotych. Po zamknięciu ma 13 cm wysokości, 23 cm szerokości i 11 cm głębokości. Poniżej możecie zobaczyć, jak się prezentuje:

Mieszkanie Rączki

Zestaw LEGO z serialu Wednesday
fot. lego.com
Źródło: lego.com

Powiązane seriale

8,0

2022
Oglądaj TERAZ Wednesday Komedia

