Medaliony z Wiedźmina w... kosmosie. Zabrał je tam Sławosz Uznański-Wiśniewski

fot. NASA/Axiom Space/Sławosz Uznański-Wiśniewski/ESA

Sławosz Uznański-Wiśniewski 25 czerwca 2025 roku zapisał się w historii jako drugi Polak, który poleciał w kosmos. Na pokładzie rakiety Falcon 9 towarzyszyli mu Peggy Whitson z USA, Shubhanshu Shukla z Indii oraz Tibor Kapu z Węgier. Dzień po starcie załoga dotarła do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), gdzie wykonywali badania m.in. nad zdrowiem astronautów, mikrobiomem i sztuczną inteligencją. W wolnych chwilach astronauci mogli podziwiać nie tylko kosmos, ale też między innymi... latające liofilizowane pierogi z kapustą i grzybami. Zostały one stworzone przez firmę Lyofood we współpracy z restauratorem Mateuszem Gesslerem. Okazuje się, że powody do dumy ma też CD Projekt Red, gdyż Sławosz Uznański-Wiśniewski zabrał ze sobą w kosmos również dwa medaliony z Wiedźmina.

Medaliony z Wiedźmina były na pokładzie rakiety

Wilczy medalion Geralta i rysiowy medalion Ciri z Wiedźmina wróciły bezpiecznie na Ziemię i zostały oprawione w ramkę. W październiku 2025 roku Sławosz Uznański-Wiśniewski miał okazję oddać je osobiście podczas wizyty w Warszawie, gdzie odwiedził między innymi studio CD Projekt Red. Podczas spotkania w siedzibie astronauta przyznał, że widział w medalionach ''coś więcej niż symbole'':

Niezależnie od tego, gdzie przygotowywałem się do misji, każdy, z kim rozmawiałem, kto interesował się kosmosem, science fiction, fantasy itd., już wiedział o Polsce – dzięki Wiedźminowi. Gdy medaliony Wilka i Rysia dryfowały po orbicie, widziałem coś więcej niż symbole – widziałem, jak wyobraźnia staje się rzeczywistością. Wiedźmin przypomina nam, że każda granica, czy to na Ziemi, czy poza nią, zaczyna się od odwagi, by marzyć o tym, co jest.

Michał Nowakowski, dyrektor generalny CD Projekt Red, przekazał z kolei:

To przede wszystkim ogromny zaszczyt i jesteśmy wdzięczni za współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną, która umożliwiła nam to osiągnięcie. To dowód na to, że polska kreatywność i ambicja mogą dosłownie sięgnąć gwiazd.

Pomysł na wysłanie wiedźmińskich medalionów w kosmos narodził się po tym, jak pracownicy CD Projekt Red spotkali przedstawiciela ESA na targach komputerowych gamescom. Paweł Mielniczuk, dyrektor artystyczny studia, akurat kończył projektować i malować medalion dla Ciri. To właśnie dzięki temu wpadł na pomysł, aby przekazać medaliony w ręce astronauty.