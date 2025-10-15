Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Medaliony z Wiedźmina w... kosmosie. Zabrał je tam Sławosz Uznański-Wiśniewski

Sławosz Uznański-Wiśniewski pod koniec czerwca 2025 roku poleciał na Międzynarodową Stację Kosmiczną w ramach misji Ignis​. Okazuje się, że astronauta zabrał tam wiedźmińskie medaliony, o których miał okazję opowiedzieć podczas wizyty w siedzibie CD Projekt Red.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  sławosz uznanski-wisni... 
Wiedźmin
Sławosz Uznański-Wiśniewski w kosmosie fot. NASA/Axiom Space/Sławosz Uznański-Wiśniewski/ESA
Reklama

Sławosz Uznański-Wiśniewski 25 czerwca 2025 roku zapisał się w historii jako drugi Polak, który poleciał w kosmos. Na pokładzie rakiety Falcon 9 towarzyszyli mu Peggy Whitson z USA, Shubhanshu Shukla z Indii oraz Tibor Kapu z Węgier. Dzień po starcie załoga dotarła do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), gdzie wykonywali badania m.in. nad zdrowiem astronautów, mikrobiomem i sztuczną inteligencją. W wolnych chwilach astronauci mogli podziwiać nie tylko kosmos, ale też między innymi...  latające liofilizowane pierogi z kapustą i grzybami. Zostały one stworzone przez firmę Lyofood we współpracy z restauratorem Mateuszem Gesslerem. Okazuje się, że powody do dumy ma też CD Projekt Red, gdyż Sławosz Uznański-Wiśniewski zabrał ze sobą w kosmos również dwa medaliony z Wiedźmina

Medaliony z Wiedźmina były na pokładzie rakiety 

Wilczy medalion Geralta i rysiowy medalion Ciri z Wiedźmina wróciły bezpiecznie na Ziemię i zostały oprawione w ramkę. W październiku 2025 roku Sławosz Uznański-Wiśniewski miał okazję oddać je osobiście podczas wizyty w Warszawie, gdzie odwiedził między innymi studio CD Projekt Red. Podczas spotkania w siedzibie astronauta przyznał, że widział w medalionach ''coś więcej niż symbole'':

Niezależnie od tego, gdzie przygotowywałem się do misji, każdy, z kim rozmawiałem, kto interesował się kosmosem, science fiction, fantasy itd., już wiedział o Polsce – dzięki Wiedźminowi. Gdy medaliony Wilka i Rysia dryfowały po orbicie, widziałem coś więcej niż symbole – widziałem, jak wyobraźnia staje się rzeczywistością. Wiedźmin przypomina nam, że każda granica, czy to na Ziemi, czy poza nią, zaczyna się od odwagi, by marzyć o tym, co jest.

Michał Nowakowski, dyrektor generalny CD Projekt Red, przekazał z kolei:

To przede wszystkim ogromny zaszczyt i jesteśmy wdzięczni za współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną, która umożliwiła nam to osiągnięcie. To dowód na to, że polska kreatywność i ambicja mogą dosłownie sięgnąć gwiazd.

Pomysł na wysłanie wiedźmińskich medalionów w kosmos narodził się po tym, jak pracownicy CD Projekt Red spotkali przedstawiciela ESA na targach komputerowych gamescom. Paweł Mielniczuk, dyrektor artystyczny studia, akurat kończył projektować i malować medalion dla Ciri. To właśnie dzięki temu wpadł na pomysł, aby przekazać medaliony w ręce astronauty.

Źródło: cdprojektred.com

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  sławosz uznanski-wisni... 
Wiedźmin
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Pokemon Legends Z-A
-

Wyczekiwana rewolucja czy rozczarowanie? Recenzje Pokemon Legends Z-A trafiły do sieci

2 60. Titanic (1997)
-

Kultowy Titanic mógł zostać nakręcony w Polsce. Producent zdradził szczegóły

3 Alchemia tajemnic
-

Ta książka miała premierę tydzień temu, a już ma dostać serialową adaptację. Co trzeba wiedzieć?

4 Christopher Nolan
-

Najlepszy aktorski występ roku? Nie zgadniecie, na kogo wskazał Christopher Nolan

5 Spartakus: House of Ashur
-

Kultowy Spartakus wraca z nowym sezonem. Wiemy, kiedy i gdzie obejrzeć w Polsce!

6 54. Shrek (filmy Shrek)
-
Plotka

Shrek 5 - powróci kultowy złoczyńca. Jego nikt się nie spodziewał

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

6

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

D'Angelo nie żyje. Legendarny wokalista R&B miał 51 lat

D'Angelo nie żyje. Legendarny wokalista R&B miał 51 lat

Eurowizja 2026 z udziałem Izraela? EBU z decyzją w sprawie głosowania

Eurowizja 2026 z udziałem Izraela? EBU z decyzją w sprawie głosowania

Eurowizja 2026 nie odbędzie się? Austria zapowiada bojkot

Eurowizja 2026 nie odbędzie się? Austria zapowiada bojkot

Ed Sheeran zaskoczył fanów nowym projektem. One Shot będzie wyjątkowy

Ed Sheeran zaskoczył fanów nowym projektem. One Shot będzie wyjątkowy

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV