Wiktoria Gąsiewska debiutowała w Na dobre i na złe. Co warto o niej wiedzieć?

Wiktoria Gąsiewska znalazła się w gronie uczestników najnowszej edycji programu Afryka Express, którą można oglądać na kanale TVN oraz na Playerze od 6 września 2025 roku. W tej odsłonie show, którego gospodynią po raz pierwszy została Izabella Krzan, celebryci oraz ich partnerzy przeżyją niezwykłą przygodę na Czarnym Lądzie - w sercu Afryki. Kenia i Tanzania staną się areną zaciętej rywalizacji, ale i niezapomnianych przygód. Uczestnicy muszą przebyć wyznaczone trasy, a ich budżet na każdy dzień wynosi zaledwie 1 dolar na osobę. Co warto wiedzieć o Wiktorii Gąsiewskiej?
Ile lat ma i skąd pochodzi Wiktoria Gąsiewska?
Wiktoria Gąsiewska urodziła się 11 marca 1999 roku. W 2025 roku skończyła 26 lat. Pochodzi z Warszawy.
Jakie wykształcenie ma Wiktoria Gąsiewska?
Wiktoria Gąsiewska po ukończeniu liceum nie zdecydowała się na studia. Skupiła się na rozwoju kariery zawodowej. W przyszłości chce kontynuować edukację.
Czy Wiktoria Gąsiewska jest w związku?
Wiktoria Gąsiewska w latach 2017-2021 była w związku z aktorem, Adamem Zdrójkowskim. Obecnie aktorka spotyka się z aktorem, Jasperem Sołtysiewiczem.
Czy Wiktoria Gąsiewska ma rodzeństwo?
Wiktoria Gąsiewska ma dwóch braci - starszego Mateusza i młodszego Oskara - oraz młodszą siostrę, Nicolę. To właśnie brat Mateusz towarzyszy jej w programie Afryka Express.
Jak rozwijała się kariera Wiktorii Gąsiewskiej?
Wiktoria Gąsiewska jako dziecko była członkinią zespołu dziecięco-młodzieżowym zespole Gawęda. W 2005 roku z kolei zadebiutowała w serialu Na dobre i na złe. Później zagrała kilka mniejszych ról w różnych serialach, a w 2006 roku otrzymała pierwszą dużą rolę w Rodzinie Zastępczej Plus. Od tamtej pory zagrała w takich filmach jak Lejdis czy Powołany 2 oraz w kilku serialach telewizyjnych, jak np. Algorytm miłości. Użyczała również swojego głosu jako aktorka dubbingowa w kilkudziesięciu produkcjach m.in. Toy Story czy Zaczarowana.
Aktorka pojawiła się także w wielu reklamach, na przykład fundacji Ewy Błaszczyk "Akogo?", słodyczy Rafaello i Wedel, rewersów Lajkonik lub butów Adidas.
Wiktoria Gąsiewska prowadzi profil na Instagramie o nazwie: @wiktoria_gasiewska.
Źródło: TVN