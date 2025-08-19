Wiktoria Gąsiewska debiutowała w Na dobre i na złe. Co warto o niej wiedzieć?

fot. TVN

Wiktoria Gąsiewska znalazła się w gronie uczestników najnowszej edycji programu Afryka Express, którą można oglądać na kanale TVN oraz na Playerze od 6 września 2025 roku. W tej odsłonie show, którego gospodynią po raz pierwszy została Izabella Krzan, celebryci oraz ich partnerzy przeżyją niezwykłą przygodę na Czarnym Lądzie - w sercu Afryki. Kenia i Tanzania staną się areną zaciętej rywalizacji, ale i niezapomnianych przygód. Uczestnicy muszą przebyć wyznaczone trasy, a ich budżet na każdy dzień wynosi zaledwie 1 dolar na osobę. Co warto wiedzieć o Wiktorii Gąsiewskiej?

Ile lat ma i skąd pochodzi Wiktoria Gąsiewska?

Wiktoria Gąsiewska urodziła się 11 marca 1999 roku. W 2025 roku skończyła 26 lat. Pochodzi z Warszawy.

Jakie wykształcenie ma Wiktoria Gąsiewska?

Wiktoria Gąsiewska po ukończeniu liceum nie zdecydowała się na studia. Skupiła się na rozwoju kariery zawodowej. W przyszłości chce kontynuować edukację.

Czy Wiktoria Gąsiewska jest w związku?

Wiktoria Gąsiewska w latach 2017-2021 była w związku z aktorem, Adamem Zdrójkowskim. Obecnie aktorka spotyka się z aktorem, Jasperem Sołtysiewiczem.

Czy Wiktoria Gąsiewska ma rodzeństwo?

Wiktoria Gąsiewska ma dwóch braci - starszego Mateusza i młodszego Oskara - oraz młodszą siostrę, Nicolę. To właśnie brat Mateusz towarzyszy jej w programie Afryka Express.

Jak rozwijała się kariera Wiktorii Gąsiewskiej?

Wiktoria Gąsiewska jako dziecko była członkinią zespołu dziecięco-młodzieżowym zespole Gawęda. W 2005 roku z kolei zadebiutowała w serialu Na dobre i na złe. Później zagrała kilka mniejszych ról w różnych serialach, a w 2006 roku otrzymała pierwszą dużą rolę w Rodzinie Zastępczej Plus. Od tamtej pory zagrała w takich filmach jak Lejdis czy Powołany 2 oraz w kilku serialach telewizyjnych, jak np. Algorytm miłości. Użyczała również swojego głosu jako aktorka dubbingowa w kilkudziesięciu produkcjach m.in. Toy Story czy Zaczarowana.

Aktorka pojawiła się także w wielu reklamach, na przykład fundacji Ewy Błaszczyk "Akogo?", słodyczy Rafaello i Wedel, rewersów Lajkonik lub butów Adidas.

Wiktoria Gąsiewska prowadzi profil na Instagramie o nazwie: @wiktoria_gasiewska.

