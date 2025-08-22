Wiktoria Gorodecka wychowała się na Litwie. Co o niej wiemy?
Wiktoria Gorodecka języka polskiego zaczęła uczyć się dopiero po maturze. Co jeszcze warto o niej wiedzieć?
Wiktoria Gorodecka jest aktorką filmową, serialową i teatralną. Widzowie Polsatu mogą kojarzyć ją z takich produkcji jak: Hotel 52, 2XL, Ślad czy SORtownia. Teraz będzie mogła sprawdzić się w zupełnie nowej roli. Aktorka jest jedną z z uczestniczek 17. edycji programu Taniec z Gwiazdami, którą można oglądać w Polsacie od niedzieli 14 września 2025 roku. O Kryształową Kulę zawalczy w parze z Kamilem Kuroczko. Co warto wiedzieć o Wiktorii Gorodeckiej?
Ile lat ma Wiktoria Gorodecka i skąd pochodzi?
Wiktoria Gorodecka urodziła się 4 listopada 1982 roku. W 2025 roku skończy 43 lata. Pochodzi z Poniewieża. Dzieciństwo spędziła na Litwie. Aktorka ma litewsko-rosyjskie korzenie. Obecnie mieszka w Warszawie.
Jakie wykształcenie ma Wiktoria Gorodecka?
Wiktoria Gorodecka w 2006 ukończyła Szkołę Aktorską Jana i Haliny Machulskich, a trzy lata później Akademię Teatralną w Warszawie.
Czy Wiktoria Gorodecka jest w związku?
Wiktoria Gorodecka bardzo chroni swoją prywatność. Wiadomo jednak, że ma męża Michała.
Czy Wiktoria Gorodecka ma dzieci?
Wiktoria Gorodecka jest mamą dwóch córeczek - Rity i Niny.
Czy Wiktoria Gorodecka ma rodzeństwo?
Wiktoria Gorodecka ma dwa lata młodszego brata Konstantego, który mieszka na Litwie i jest strażakiem.
Jak rozwijała się kariera Wiktorii Gorodeckiej?
Wiktoria Gorodecka zaraz po studiach otrzymała stały angaż w Teatrze Narodowym, występowała też gościnnie m.in. w Teatrze Żydowskim, Teatrze Współczesnym i Teatrze Ochoty. Dwukrotna laureatka Feliksów Warszawskich. Grała w takich filmach jak Niebezpieczni dżentelmeni, Doppelgänger. Sobowtór i Biała odwaga oraz serialach Skazana czy Profilerka.
Wiktoria Gorodecka prowadzi profil na Instagramie o nazwie @wiktoria.gorodecka_official.
Źródło: Polsat