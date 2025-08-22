Wiktoria Gorodecka wychowała się na Litwie. Co o niej wiemy?

fot. materiały prasowe Polsat

Wiktoria Gorodecka jest aktorką filmową, serialową i teatralną. Widzowie Polsatu mogą kojarzyć ją z takich produkcji jak: Hotel 52, 2XL, Ślad czy SORtownia. Teraz będzie mogła sprawdzić się w zupełnie nowej roli. Aktorka jest jedną z z uczestniczek 17. edycji programu Taniec z Gwiazdami, którą można oglądać w Polsacie od niedzieli 14 września 2025 roku. O Kryształową Kulę zawalczy w parze z Kamilem Kuroczko. Co warto wiedzieć o Wiktorii Gorodeckiej?

Ile lat ma Wiktoria Gorodecka i skąd pochodzi?

Wiktoria Gorodecka urodziła się 4 listopada 1982 roku. W 2025 roku skończy 43 lata. Pochodzi z Poniewieża. Dzieciństwo spędziła na Litwie. Aktorka ma litewsko-rosyjskie korzenie. Obecnie mieszka w Warszawie.

Jakie wykształcenie ma Wiktoria Gorodecka?

Wiktoria Gorodecka w 2006 ukończyła Szkołę Aktorską Jana i Haliny Machulskich, a trzy lata później Akademię Teatralną w Warszawie.

Czy Wiktoria Gorodecka jest w związku?

Wiktoria Gorodecka bardzo chroni swoją prywatność. Wiadomo jednak, że ma męża Michała.

Czy Wiktoria Gorodecka ma dzieci?

Wiktoria Gorodecka jest mamą dwóch córeczek - Rity i Niny.

Czy Wiktoria Gorodecka ma rodzeństwo?

Wiktoria Gorodecka ma dwa lata młodszego brata Konstantego, który mieszka na Litwie i jest strażakiem.

Jak rozwijała się kariera Wiktorii Gorodeckiej?

Wiktoria Gorodecka zaraz po studiach otrzymała stały angaż w Teatrze Narodowym, występowała też gościnnie m.in. w Teatrze Żydowskim, Teatrze Współczesnym i Teatrze Ochoty. Dwukrotna laureatka Feliksów Warszawskich. Grała w takich filmach jak Niebezpieczni dżentelmeni, Doppelgänger. Sobowtór i Biała odwaga oraz serialach Skazana czy Profilerka.

Wiktoria Gorodecka prowadzi profil na Instagramie o nazwie @wiktoria.gorodecka_official.