Szczęsny na Prime Video z datą premiery. Co wiadomo o dokumencie?

Amazon Prime Video oficjalnie ogłosiło, że już jesienią zobaczymy wyjątkowy dokument poświęcony Wojciechowi Szczęsnemu. To nie będzie tylko film o sporcie, bo "prawdziwa historia kryje się poza murawą".
Wiktoria Milena Szafrańska
Plakat dokumentu Wojciecha Szczęsnego fot. materiały prasowe
Prime Video przygotowuje dokument, który z pewnością zainteresuje wielu fanów piłki nożnej. Produkcja poświęcona Wojciechowi Szczęsnemu, zatytułowana SZCZĘSNY, będzie miała premierę 10 października 2025 roku. Widzowie otrzymają wyjątkową okazję, aby poznać kulisy kariery sportowca, który przez wiele lat grał w reprezentacji Polski i miał na sobie barwy takich klubów jak Arsenal, AS Roma czy Juventus.

Co wiadomo o filmie SZCZĘSNY? 

Film SZCZĘSNY nie będzie jedynie opowieścią o karierze jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich bramkarzy, lecz także portretem człowieka w rolach ojca, męża i syna. Produkcja ukaże również życie prywatne jego żony - piosenkarki Mariny Łuczenko-Szczęsnej. Widzowie będą mieli okazję zobaczyć codzienność rodziny, w tym szczere rozmowy odsłaniające prawdziwe emocje bohaterów. Nie zabraknie także refleksji nad relacją z ojcem, Maciejem Szczęsnym, oraz wspomnień związanych z początkiem piłkarskiej kariery.

Jak podkreśla sam Wojciech Szczęsny, mówiąc o dokumencie:

Nigdy nie udzieliłem szczerego wywiadu, ale mam nadzieję, że w tym filmie udało mi się powiedzieć całą prawdę o sobie bez krzywdzenia innych ludzi. Film, w przeciwieństwie do książki, daje możliwość pokazania prawdziwych, ludzkich emocji. Ja mogę mieć opinie, które są dla niektórych - nazwijmy je - kontrowersyjne, ale też każdy, kto odgrywa w moim życiu jakąś rolę, będzie miał szansę stanąć przed kamerą, wypowiedzieć się i pokazać swoją perspektywę.

Za produkcję odpowiadają wspólnie Prime Video oraz Papaya Films. SZCZĘSNY stanowi już trzeci projekt realizowany w ramach tej współpracy. Wcześniej widzowie mogli zobaczyć dokument Lewandowski. Nieznany, ukazujący kulisy kariery Roberta Lewandowskiego, który miał premierę w marcu 2023 roku, a także film KUBA poświęcony Jakubowi Błaszczykowskiemu - udostępniony na platformie w lutym 2024 roku.

Wiktoria Milena Szafrańska
