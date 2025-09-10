Reklama
Najlepsze produkcje o ataku na World Trade Center. Te oceniono najwyżej

Zamach terrorystyczny na World Trade Center z 11 września 2001 roku zmienił świat. Przez lata na jego temat powstało wiele produkcji zarówno dokumentalnych, jak i fabularyzowanych. Które z nich aktualnie mają najwyższe oceny w serwisie IMDb?
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  9/11 
World Trade Center fot. IMDb / Pixabay
W czwartek 11 września 2025 roku mija 24 lata od zamachu terrorystycznego na World Trade Center. Przypomnijmy, że w jego wyniku zginęło aż 2997 osób, w tym 19 terrorystów z AL-Kaidy znajdujących się na pokładzie samolotów. Śledztwo w sprawie ataku do dziś pozostaje największym oraz najbardziej złożonym śledztwem kryminalistycznym w Stanach Zjednoczonych. Przez lata nowe fakty na jego temat były przedstawiane nie tylko w prasie, ale też w filmach i serialach dokumentalnych. Tragedia zainspirowała również scenariusze do licznych produkcji fabularyzowanych. Z okazji kolejnej rocznicy zamachu przygotowaliśmy listę produkcji, które zostały najlepiej ocenione przez użytkowników serwisu IMDb.

Atak na World Trade Center: najlepsze produkcje

Dzięki filmom dokumentalnym o wydarzeniach z 11 września 2001 roku widzowie mogą dowiedzieć się naprawdę wiele na temat World Trade Center nie tylko za sprawą archiwalnych nagrań, ale też wywiadów z byłymi pracownikami. Obecnie nie brakuje również produkcji zawierających rozmowy z ratownikami, którzy byli na miejscu z dniu zamachu. Poza dokumentami na liście najlepszych produkcji według użytkowników IMDb znalazły się też te fabularyzowane. Jeden z najlepiej ocenianych filmów pod tytułem Lot 93 przygląda się temu, co mogło dziać się na pokładzie jednego z porwanych samolotów. Na liście znalazły się również filmy takie jak Zabić wspomnieniaZabić wspomnienia z Adamem Sandlerem w obsadzie, oraz Wróg numer jeden, czyli thriller szpiegowski z Jessicą Chestain w roli głównej, który w 2013 roku otrzymał Oscara w kategorii Najlepszy montaż dźwięku. 

Najlepiej oceniane filmy o World Trade Center na IMDb

Tytuły oraz opisy najlepiej ocenianych filmów o World Trade Center w serwisie IMDb wraz z informacją o tym, czy są obecnie dostępne w streamingu, znajdziecie w poniższej galerii. Jeśli przeglądacie ten artykuł na smartfonie to pamiętajcie o tym, żeby kliknąć w galerię – rozwiną się wtedy pełne zdjęcia i ich opisy.

Źródło: IMDb

Klaudia Woźniak
