placeholder
Reklama
placeholder

Wspaniałe stulecie wraca do telewizji. Gdzie i kiedy oglądać serial?

Gdzie i od kiedy śledzić od początku losy bohaterów telenoweli Wspaniałe stulecie?
placeholder
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  wspaniałe stulecie 
fot. materiały prasowe
Reklama

Wspaniałe stulecie to turecka telenowela (jej tytuł to Muhteşem Yüzyıl), która cieszyła się Polsce ogromną popularnością. Serial był emitowany nad Bosforem w latach 2011-2014. Ostatni odcinek miał tam swoją premierę 11 czerwca w 2014 roku. Pierwsza emisja tej produkcji w naszym kraju rozpoczęła się  6 października 2014 roku na antenie TVP1. Później Wspaniałe stulecie było emitowane także na takich kanałach jak TVP Seriale, TVP Historia i TVP HD. Fani serialu z pewnością ucieszą się z informacji o tym, że serial wraca do polskiej telewizji.

Wspaniałe stulecie: o czym jest serial?

Głównym wątkiem serialu Wspaniałe stulecie jest gorące uczucie Sulejmana do Roksolany, niewolnicy z dalekiego kraju, która jako Hürrem zdobyła serce sułtana i zmieniła oblicze haremu oraz polityczne kulisy dworu. Ta produkcja ukazuje wielkość i "złoty wiek" imperium Osmanów, ale również analizuje ludzkie pragnienia, ambicje i ich konsekwencje na tle historii. Wspaniałe stulecie wyróżnia się spektakularną scenografią i kostiumami, a przede wszystkim głębokimi psychologicznie postaciami. Widzowie są świadkami wielkich bitew i politycznych intryg, ale też intymnych momentów, w których uczucia sułtana i Hürrem zostają wystawione na próbę przez surowe realia władzy.

Gdzie oglądać serial Wspaniałe stulecie od pierwszego odcinka?

Wspaniałe stulecie zagości w jesiennej ramówce TV Puls. Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 6 października 2025 roku o 11:55. Kolejne epizody będzie można oglądać od poniedziałku do piątku o stałej porze.  

 

Źródło: Telemagazyn

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  wspaniałe stulecie 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 One Piece
-

2. sezon One Piece z oficjalnym plakatem. Luffy trafi do Loguetown

2 Hulk
-
Plotka

Marvel po Avengersach postawi na horror. Najstraszniejszy Hulk MCU może zabijać

3 Spider-Man: Całkiem nowy dzień
-

Punisher w czołgu i pościg za Pajączkiem! Nowe materiały z planu Spider-Mana 4

4 Pluribus (Apple TV) - ogłoszono 2.sezon jeszcze przed premierą 1.
-

Kolejny dziwny zwiastun Pluribusa. Co planuje Vince Gilligan?

5 Jojo Bizarre Adventure
-

Part 7 Jojo z pierwszym zwiastunem. Jesteście gotowi na szalone wyścigi konne?

6 Mafia: The Old Country
-
Plotka

Powstaje kolejna Mafia? Aktorka z Dawnych stron mogła zdradzić zbyt wiele

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?_11_09_25
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 709-713. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Eurowizja: już 5 krajów chce wycofać się z konkursu przez Izrael. Będzie afera?

Eurowizja: już 5 krajów chce wycofać się z konkursu przez Izrael. Będzie afera?

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Rzekoma data ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ujawniona. Jest komentarz

Rzekoma data ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ujawniona. Jes...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV