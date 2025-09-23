Wspaniałe stulecie wraca do telewizji. Gdzie i kiedy oglądać serial?

fot. materiały prasowe

Wspaniałe stulecie to turecka telenowela (jej tytuł to Muhteşem Yüzyıl), która cieszyła się Polsce ogromną popularnością. Serial był emitowany nad Bosforem w latach 2011-2014. Ostatni odcinek miał tam swoją premierę 11 czerwca w 2014 roku. Pierwsza emisja tej produkcji w naszym kraju rozpoczęła się 6 października 2014 roku na antenie TVP1. Później Wspaniałe stulecie było emitowane także na takich kanałach jak TVP Seriale, TVP Historia i TVP HD. Fani serialu z pewnością ucieszą się z informacji o tym, że serial wraca do polskiej telewizji.

Wspaniałe stulecie: o czym jest serial?

Głównym wątkiem serialu Wspaniałe stulecie jest gorące uczucie Sulejmana do Roksolany, niewolnicy z dalekiego kraju, która jako Hürrem zdobyła serce sułtana i zmieniła oblicze haremu oraz polityczne kulisy dworu. Ta produkcja ukazuje wielkość i "złoty wiek" imperium Osmanów, ale również analizuje ludzkie pragnienia, ambicje i ich konsekwencje na tle historii. Wspaniałe stulecie wyróżnia się spektakularną scenografią i kostiumami, a przede wszystkim głębokimi psychologicznie postaciami. Widzowie są świadkami wielkich bitew i politycznych intryg, ale też intymnych momentów, w których uczucia sułtana i Hürrem zostają wystawione na próbę przez surowe realia władzy.

Gdzie oglądać serial Wspaniałe stulecie od pierwszego odcinka?

Wspaniałe stulecie zagości w jesiennej ramówce TV Puls. Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 6 października 2025 roku o 11:55. Kolejne epizody będzie można oglądać od poniedziałku do piątku o stałej porze.