You Can Dance doczeka się kolejnej edycji? Już wiadomo

Niedawno informowaliśmy, że You Can Dance - Po prostu tańcz! wrócił po 9 latach na antenę wiosną 2025 roku. Co z kolejnymi edycjami?
Wiktoria Milena Szafrańska
Tagi:  must be the music 
TVN
You Can Dance doczeka się kolejnej edycji? Już wiadomo_21_08_25 fot. TVN
Po kilku latach przerwy widzowie ponownie mogli śledzić na antenie TVN taneczny show You Can Dance - Po prostu tańcz!. Dziesiąta edycja, która zadebiutowała wiosną 2025 roku, była wyjątkowa - program poprowadził nowy prowadzący, Maciej Dowbor, a w jury zasiadli świeżo wybrani eksperci. Nie brakowało emocji - finaliści rywalizowali o tytuł najlepszego tancerza oraz nagrodę główną w wysokości 200 tysięcy złotych. Mimo emocji związanych z powrotem kultowego programu i licznych dyskusji w mediach społecznościowych, produkcja nie będzie kontynuowana.

Nie będzie kolejnej edycji You Can Dance - Po prostu tańcz! 

Choć program wzbudzał spore zainteresowanie w internecie, nie udało się przyciągnąć oczekiwanej liczby widzów przed telewizory. To właśnie wyniki oglądalności przesądziły o losach produkcji. Stacja TVN oficjalnie potwierdziła, że You Can Dance – Po prostu tańcz! nie doczeka się kolejnej edycji. Jak podkreśliła Lidia Kazen, dyrektorka kanałów TVN: 

Format jest mi bardzo bliski, ale uważam, że to czas na nowe propozycje.

TVN nie ujawnia jeszcze, jakie nowe formaty zastąpią taneczny show sprzed lat. Nieoficjalnie mówi się jednak o możliwym powrocie programu Zróbmy sobie dom, który zadebiutował wiosną, a jego prowadzącą była Joanna Koroniewska.

Warto podkreślić, że nie tylko You Can Dance znika z wiosennej ramówki stacji. Widzowie nie zobaczą także kolejnej odsłony programu Mistrzowskie pojedynki. Eternal Glory, w którym sportowcy sprawdzali się w nietypowych dla siebie konkurencjach. W tym przypadku również powodem była niesatysfakcjonująca oglądalność.

Co o tym sądzisz?
