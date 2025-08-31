Przeczytaj w weekend
Youtuberka powtórzyła najbardziej niebezpieczny wyczyn kaskaderski Toma Cruise'a

Michelle Khare to youtuberka, która uwielbia wyzwania. W swoim programie Challenge Accepted dokonuje wyczynów niedostępnych zwykłym ludziom. Tym razem wynajęła wojskowy samolot i powtórzyła to, co Tom Cruise zrobił w swoim filmie przed 10 laty.
Marta Babadag
Tom Cruise, Michelle Khare fot. YouTube.com/Michelle Khare
Michelle Khare to 33-letnia amerykańska youtuberka. Prowadzi własny program na YouTube, zatytułowany Challenge Accepted, ale była też gospodynią programu z konkursami dla dzieci zatytułowanego Karma w stacji Max.

W swojej serii na YouTube Khare skupia się na testowaniu aktywności niedostępnym ludziom na co dzień, typu test sprawnościowy dla żołnierzy Navy SEALs, szkolenie dla astronautów NASA, sztuczka Houdiniego czy maraton w najcieplejszym miejscu na Ziemi. Jej ostatnim wyzwaniem było powtórzenie wyczynu kaskaderskiego Toma Cruise'a z 2015 roku w Mission: Impossible – Rogue Nation. Aktora możemy w tym filmie zobaczyć kurczowo trzymającego się boku wojskowego samolotu transportowego, Airbusa A400M, podczas startu i lotu na dużej wysokości. Cruise wykonał ten wyczyn samodzielnie, bez pomocy dublera.

Michelle Khare - lot na Airbusie

Michelle Khare pracowała w profesjonalnymi kaskaderami i trenowała, by jej ciało było w stanie wytrzymać napór powietrza. Używała też specjalnej technologii (np. soczewek do oczu), aby jej ciało wytrzymało ciśnienie tak wysoko w powietrzu bez dodatkowej ochrony.

Dużym wyzwaniem było wynajęcie wojskowego samolotu o wartości 100 milionów dolarów. Jednak, jak przyznała w swoim filmie, jednym z jej marzeń jest wykonanie wyczynu kaskaderskiego z Tomem Cruisem i od 2 lat na swoim kanale nawiązuje do wielu jego filmów.

Michelle Khare - kanał YouTube

Kanał Michelle Khare na YouTube miał 2 miliony subskrybentów w kwietniu 2020 roku, 4,18 miliona w październiku 2023 roku i 5,2 miliona w sierpniu 2025 roku. Jej plan to zdobycie 10 milionów subskrybentów. Wtedy będzie chciała przekonać zarządców Burdż Chalifa, żeby pozwolili jej się na budynek wspiąć.

Michelle Khare powtarza wyczyn Toma Cruise'a

Poniżej możecie zobaczyć cały film z przygotowaniami oraz wykonaniem lotu na zewnątrz Airbusa.

Źródło: YouTube.com/Michelle Khare

