Youtuberka powtórzyła najbardziej niebezpieczny wyczyn kaskaderski Toma Cruise'a

Michelle Khare to 33-letnia amerykańska youtuberka. Prowadzi własny program na YouTube, zatytułowany Challenge Accepted, ale była też gospodynią programu z konkursami dla dzieci zatytułowanego Karma w stacji Max.

W swojej serii na YouTube Khare skupia się na testowaniu aktywności niedostępnym ludziom na co dzień, typu test sprawnościowy dla żołnierzy Navy SEALs, szkolenie dla astronautów NASA, sztuczka Houdiniego czy maraton w najcieplejszym miejscu na Ziemi. Jej ostatnim wyzwaniem było powtórzenie wyczynu kaskaderskiego Toma Cruise'a z 2015 roku w Mission: Impossible – Rogue Nation. Aktora możemy w tym filmie zobaczyć kurczowo trzymającego się boku wojskowego samolotu transportowego, Airbusa A400M, podczas startu i lotu na dużej wysokości. Cruise wykonał ten wyczyn samodzielnie, bez pomocy dublera.

Michelle Khare - lot na Airbusie

Michelle Khare pracowała w profesjonalnymi kaskaderami i trenowała, by jej ciało było w stanie wytrzymać napór powietrza. Używała też specjalnej technologii (np. soczewek do oczu), aby jej ciało wytrzymało ciśnienie tak wysoko w powietrzu bez dodatkowej ochrony.

Dużym wyzwaniem było wynajęcie wojskowego samolotu o wartości 100 milionów dolarów. Jednak, jak przyznała w swoim filmie, jednym z jej marzeń jest wykonanie wyczynu kaskaderskiego z Tomem Cruisem i od 2 lat na swoim kanale nawiązuje do wielu jego filmów.

Michelle Khare - kanał YouTube

Kanał Michelle Khare na YouTube miał 2 miliony subskrybentów w kwietniu 2020 roku, 4,18 miliona w październiku 2023 roku i 5,2 miliona w sierpniu 2025 roku. Jej plan to zdobycie 10 milionów subskrybentów. Wtedy będzie chciała przekonać zarządców Burdż Chalifa, żeby pozwolili jej się na budynek wspiąć.

Michelle Khare powtarza wyczyn Toma Cruise'a

