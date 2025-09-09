placeholder
Nadciąga sezon hoa hoa hoa. Wszystkie części Zmierzchu dostępne na YouTubie

Filmy z serii Zmierzch od lat stanowią nieodłączny element jesiennych wieczorów dla wielu widzów. Wszystko wskazuje na to, że producenci doskonale zdają sobie z tego sprawę i w związku z tym na początku września postanowili przygotować dla fanów wyjątkowy maraton.
Klaudia Woźniak
Kadr z filmu Zmierzch fot. Lionsgate
Długie jesienne wieczory to idealny czas na relaks w towarzystwie klimatycznych produkcji. Jak wiadomo, do uwielbianych przez "jesieniary" i "jesieniarzy" filmów od lat zaliczają się między innymi te z serii Zmierzch. Historia nastoletniej Belli Swan (Kristen Stewart) i wampira Edwarda Cullena (Robert Pattinson) na przestrzeni lat zyskała wielu zarówno starszych, jak i młodszych widzów. Dotychczas nie każdy z nich mógł sobie jednak pozwolić na to, aby obejrzeć filmy w streamingu. Na ratunek tym właśnie osobom na początku września 2025 roku postanowili przyjść sami producenci serii.

Seria Zmierzch dostępna za darmo na YouTubie

Wytwórnia Lionsgate z okazji 20. rocznicy premiery powieści Zmierzch autorstwa Stephanie Meyer postanowiła zrobić fanom serii niespodziankę w postaci niepowtarzalnego maratonu. Od 7 września 2025 roku ekranizacje Zmierzchu są transmitowane za darmo na oficjalnym kanale The Twilight Saga na YouTubie. Filmy Zmierzch, Księżyc w nowiu, Zaćmienie oraz dwie części Przed świtem będą tam odtwarzane w pętli przez cały tydzień do 15 września 2025 roku do godziny 8:59 rano czasu polskiego.

Warto wspomnieć, że maraton online to niejedyna atrakcja, którą producenci przygotowali z okazji jubileuszu. W miasteczu Forks w stanie Waszyngton od 11 do 14 września 2025 roku również odbędą się specjalne pokazy filmów z serii Zmierzch. Ponadto na miejscu fani będą mogli spotkać twórców ekranizacji oraz samą Stephanie Meyer, która weźmie udział w panelach dyskusyjnych. Wszystko to w ramach Forever Twilight in Forks Festival.

Źródło: YouTube: The Twilight Saga

