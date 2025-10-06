placeholder
Znachor vs. Znachor: stara i nowa obsada. Zobaczcie porównanie

Czy aktorzy z nowej wersji Znachora przypominają swoich poprzedników z kultowej ekranizacji z 1981 roku?
Zuzanna Bogucka
Tagi:  Znachor 
obsada netflix tvp
Znachor fot. materiały prasowe TVP / Netflix
Film Znachor zdobył serca widzów w całej Polsce i na stałe zapisał się w historii polskiego kina, dlatego nie dziwi fakt, że jest jedną z najchętniej emitowanych produkcji. Klasyczna wersja w reżyserii Jerzego Hoffmana z 1981 roku doczekała się nowej interpretacji. W 2023 roku Michał Gazda zaprezentował adaptację tej kultowej opowieści, która trafiła na platformę Netflix. Nowa wersja wprowadziła widza w znajomy świat, lecz z odmiennym spojrzeniem na historię. Wśród aktorów wcielających się w bohaterów Znachora znaleźli się m.in. Leszek Lichota, Izabela Kuna i Ignacy Liss, a także zupełnie nowa postać zagrana przez Annę Szymańczyk.

Znachor: porównanie obsady z 1981 roku i 2023 roku

Przedstawiając losy profesora Wilczura, który traci pamięć i jako Antoni Kosiba wędruje po mazowieckich wsiach, Michał Gazda stworzył poruszający melodramat o zakazanej miłości oraz pełną magii opowieść o człowieku, który jednoczy ludzi i wzbudza w widzu naturalną empatię. W roli profesora Wilczura w najnowszej adaptacji zobaczyliśmy Leszka Lichotę, a postać Marysi powierzono Marii Kowalskiej. W nowej wersji Netflixa pojawiło się także wielu innych utalentowanych aktorów, którzy wnieśli świeże interpretacje znanych postaci. Jak zostały przedstawione w porównaniu do bohaterów z adaptacji z 1981 roku?

Poniżej możecie zobaczyć porównanie aktorów ze starej i nowej obsady Znachora:

Znachor: Jerzy Bińczyk i Leszek Lichota jako Profesor Rafał Wilczur

Znachor: Jerzy Bińczyk i Leszek Lichota jako Profesor Rafał Wilczur
fot. materiały prasowe TVP / Netflix
Źródło: TVP / Netflix

