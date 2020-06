51 Worldwide Games - recenzja gry

Nintendo

Gry planszowe i te, które dostępne są na konsolach, komputerach czy urządzeniach mobilnych łączy znacznie więcej niż tylko wspólna historia. Zdarzają się przecież planszówki inspirowane głośnymi tytułami lub seriami znanymi z konsol, a raz na jakiś czas podejmowane są też próby przenoszenia fizycznych plansz i pionków do wirtualnego świata. Tego typu wynalazkiem jest też 51 Worldwide Games, które już 5 czerwca trafi Nintendo Switch. To rozbudowana i naprawdę zróżnicowana kolekcja, która jest w stanie zapewnić mnóstwo frajdy – przede wszystkim podczas zabawy w lokalnym trybie wieloosobowym.

Dużą zaletą 51 Worldwide Games jest przejrzystość całego zestawu. Po uruchomieniu od razu trafiamy do intuicyjnego menu, w którym wybieramy m.in. liczbę graczy oraz interesującą nas grę. Każdy z 51 z tytułów ma swoje własne, humorystyczne wprowadzenie wideo, które można bez problemu pominąć. Później zaś nie pozostaje już nic innego, jak tylko oddać się zabawie – o ile uda nam się na coś zdecydować, bo wybór jest naprawdę ogromny i może początkowo nieco onieśmielać.

W kolekcji, jak wskazuje tytuł, znajdziemy aż 51 zabaw z całego świata. Są tu m.in. popularne gry planszowe, karciane, a nawet stołowe – zagrać możemy bowiem m.in. w piłkarzyki, miniaturowy tenis, boks i air hockey. Na tym jednak nie koniec, bo oprócz tego znalazło się tutaj miejsce także dla golfa, bilarda, kręgli, a nawet... wędkarstwa oraz czołgów. Mówiąc krótko: ciężko narzekać na nudę i naprawdę każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Co więcej, wszystko dostępne jest od samego początku, bez jakichkolwiek ograniczeń – nie musimy nic odblokowywać ani tracić czasu w żaden inny sposób. Jedynym problemem może być przesadne uproszczenie niektórych gier, co jest odczuwalne szczególnie w przypadku golfa czy kręgli, bo mamy bardzo ograniczone możliwości wpłynięcia na trasę kuli czy piłki.

Co jednak w przypadku, gdy kompletnie nie znamy danej gry? Bez obaw – jeśli nie kojarzycie hanafudy, shogi brzmi dla Was jak nazwa egzotycznego dania lub po prostu chcecie przypomnieć sobie ruchy figur szachowych, to jest taka możliwość. Nie zabrakło bowiem krótkich, ale treściwych samouczków, dodatkowego wsparcia w postaci krótkich porad, a w wybranych przypadkach także trybu asysty. Ten ostatni jest szczególnie pomocny, bo daje nam podpowiedzi w praktyce – we wspomnianych już szachach wskazuje pola, na które możemy przemieścić figurę itp.

51 Worldwide Games pokazuje pełen potencjał podczas lokalnej zabawy z rodziną lub przyjaciółmi i twórcy postanowili maksymalnie to ułatwić. Świetnie rozwiązano kwestie sterowania, bo do zabawy wykorzystamy zarówno kontrolery JoyCon, Pro Controller, jak i ekran dotykowy, a w pewnych przypadkach nawet... kontrolę ruchem. Tej ostatniej metody możemy użyć np. podczas gry w kręgle, co nasuwa skojarzenia ze świetnym Wii Sports. Jest tu także opcja wspólnej zabawy przez sieć oraz „tryb mozaikowy”, pozwalający na połączenie ze sobą kilku konsol.

51 Worldwide Games

Jeśli jednak nie macie kompanów zainteresowanych wspólną partyjką i nie chcecie bawić się z nieznajomymi, to możecie skorzystać z opcji solowych. Każda z gier pozwala na rozgrywkę ze sztuczną inteligencją o różnym poziomie trudności. Jest także opcja skorzystania z wirtualnych przewodników, czyli swoistych playlist – na każdej znajdziemy kilka gier, podzielonych na różne kategorie. Nie da się jednak ukryć, że samotna przygoda nudzi się stosunkowo szybko – więcej czasu w ten sposób spędziłem jedynie przy nietypowej wariacji na temat Tetrisa.. Trochę szkoda, że nie pomyślano o jakieś formie postępów czy systemie nagród, który mógłby zachęcać i motywować do zabawy.

51 Worldwide Games to ciekawa propozycja na imprezy oraz spędzenie czasu z rodziną. Zróżnicowanie dostępnych gier, w połączeniu z przystępnością i licznymi możliwościami sterowania sprawia, że znajdzie się tutaj coś dla niemal każdego.

Plusy:

+ prosta i przystępna forma;

+ samouczki i porady;

+ świetnie rozwiązane sterowanie;

+ mnóstwo zróżnicowanych gier.

Minusy:

- brak jakichkolwiek celów, postępów, nagród;

- niektóre gry są bardzo uproszczone.