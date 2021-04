BrzydUla 2 - odcinek 130 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

PHOTO: TVN/MATEUSZ GROCHOCKI EAST NEWS

Początek 130. odcinka serialu BrzydUla 2 wcale nie wróżył emocjonującego epizodu. Wszystko przez to, że rodzinne życie Dobrzańskich i ich okołorozwodowe dramaty nudzą widzów. Niewiele pomaga nawet ingerencja Ali – ten wątek nie niesie dla widzów nic atrakcyjnego. Na plus można jednak ocenić spotkanie Marka z Sebą, które daje nam nie tyle wgląd w uczucia Marka, co w sytuację i pewną samotność Sebastiana. Wiemy więc, że widoczny na horyzoncie powrót do Violi poprawi sytuację szefa HR-u.

Wątek Francesca nadrabia jednak wszystkie słabsze momenty 130. odcinka serialu BrzydUla 2. Od pewnego czasu to właśnie dla rodzeństwa Febo i sytuacji z Kapotą oglądaliśmy tę produkcję, a wtorkowy epizod udowodnił, że twórcy mieli na ten wątek świetny pomysł od początku do końca. Sceny ostatniej kolacji z Pauliną wypadły naprawdę świetnie. Pomieszanie erotyzmu, pożądania ze strachem i poczuciem niebezpieczeństwa, a nawet zagrożeniem życia, stworzyło rewelacyjną mieszkankę. Co więcej, obie te postaci w kontakcie ze sobą ukazują swoje drugie oblicza – Paulina to mroczne, zaś Francesco romantyczne. Bardzo dobre jest też to, iż dostrzegamy, że wbrew pozorom tym dwóm postaciom wcale nie jest do siebie tak daleko i pod pewnymi względami są do siebie bardziej podobni, niż sądzili. Chociaż ich komitywa może mieć dla Pauliny katastrofalne skutki, to jednak teraz wątek ten fanom produkcji TVN sprawia ogromną frajdę.

BrzydUla 2 - odcinek 130

Ostatni wspólny wieczór Febo i Kapoty, pełen napięcia między bohaterami, był świetny również z tego względu, iż dostarczył widzom wielu emocji, wrażeń i zaskakujących momentów – pocałunku i propozycji Francesca. Hitem było oczywiście wkroczenie do akcji Aleksa, który nie dość, że wreszcie poznał prawdę, to jeszcze przypłaci to zdrowiem, o ile nie życiem. Zaskakujący zwrot akcji w tym miłosno-kryminalnym wątku jest jednym z najbardziej emocjonujących dla widzów. Jeśli więc Frankowi Kapocie uda się zbiec z kraju, będziemy tęsknić za tym bohaterem.

BrzydUla 2 potrafi zapewnić widzom bardzo duże emocje, co udowodniła za sprawą 130. odcinka. Świetnie rozwinięty wątek Francesca zrównoważył nużącą już sytuacje rodzinną Dobrzańskiej.