BrzydUla 2 – odcinek 131 – recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Po ostatnim pełnym wrażeń i niespodzianek odcinku BrzydUli 2 twórcy serialu postanowili nieco ostudzić emocje widzów, proponując im przeciętniejszy epizod. Scenarzyści przeplatają kilka wątków, lecz nic konkretnego niestety w większości z nich się nie wydarza. Widzimy za to, że 131. odcinek produkcji TVN buduje grunt dla (oby) emocjonujących wydarzeń z nadchodzących epizodów.

W dalszym ciągu najsłabiej wypada główny wątek serialu BrzydUla 2 – czyli ten dotyczący rozwodu Dobrzańskich i ich sytuacji rodzinnej. To kolejny odcinek, który nic nie zmienia w ich sytuacji, a chociaż współczujemy dzieciom tego, co je spotkało, to pokazywanie ich nie najlepszego stanu trwa już nieco za długo. Szczególnie drażni zaś to, że rodzice, widząc, jak cała, zasadniczo zbędna, sprawa z rozwodem wpływa na Julkę i Kubę, wciąż nie potrafią się opamiętać i sięgnąć po najprostsze rozwiązanie. Im dłużej trwa sytuacja z oczekiwaniem na rozwód Dobrzańskich, tym bardziej widzowie zdają sobie sprawę, że tak naprawdę Dobrzańscy nie mają mocnych powodów do konfliktu, a wątek ten nie ma solidnych podstaw. Oby więc scenarzyści znaleźli sposoby na zatuszowanie tego w kolejnych odcinkach.

BrzydUla 2 - odcinek 131

Promyczkiem nadziei w tym odcinku było pojawienie się Madame Hu i komplikacja jej kwestii rozwodowych. Za sprawą zabawnej sytuacji wokół Sebastiana twórcy dają nam też znać, że i miłosnemu wątkowi z Violettą wkrótce poświęcą więcej czasu. A to oczywiście cieszy. Możemy się jednak obawiać, czy aby to, na co tak bardzo czekają fani pary byłych ukochanych, nie zostanie zbytnio odwleczone przez wyjazd Violi do Chin.

Twórcy wyszli naprzeciw oczekiwaniom widzów i ukazali również dalszy ciąg najbardziej emocjonującego wątku z poprzedniego odcinka. Widzimy, że Paulina gra na zwłokę, byle tylko Francesco wyjechał z kraju, a wraz z nim zniknął jej problem. Scenarzyści postanowili nieco potrzymać nas w niepewności co do stanu Aleksa – po to, by dowiedzieć się, co z Febo, fani serialu z pewnością sięgną po kolejne odcinki serii. Bo choć w tym epizodzie nie wydarzyło się nic konkretnego, to twórcy wciąż utrzymują zaciekawienie serialem BrzydUla 2 i losami jego bohaterów.