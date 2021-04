BrzydUla 2 – odcinek 132 – recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

BrzydUla 2 naprzód posunęła wątek związany z zatrzymaniem Pauliny i trzeba przyznać, że komitywa Febo z Ficem całkiem ciekawie wróży dla całej produkcji. Wiemy, że do tej pory wspólne pojawienie się na ekranie adwokata i Madame Hu praktycznie za każdym razem gwarantowało dobrą scenę – wkrótce okaże się więc, czy podobnie sytuacja będzie wyglądała podczas wyciągania z tarapatów prezeski F&D. Dobrze, że twórcy wykorzystują sympatię, jaką widzowie darzą prawnika w kolejnych wątkach i kolejnych nietuzinkowych sprawach. Cieszy także, że dla Pauliny pojawia się szansa na wyjście cało z opresji. Sceny w areszcie wypadły się bardzo dobrze, choć ogólny efekt popsuł nieco dziwny, niekoniecznie zabawny żart z „troszkę-gwałtem”.

Chociaż w tym odcinku dane nam było oglądać sporo spokojnych, niewnoszących wiele do serialu scen, to nie sprawiły one bynajmniej, że odcinek stał się nudny. Rozmowa bardzo lubianych bohaterów, pana Władka i Sebastiana, dała nam ciekawy wgląd w psychikę szefa HR-u, a dzięki temu, że została ciekawie napisana i świetnie zrealizowana dzięki aktorom, stanowiła najlepszy punkt tego epizodu. Na plus ocenić też można pomysł, by pan Władek z ochroniarza stawał się terapeutą kolejnych członków zarządu F&D.

BrzydUla 2 - odcinek 132

Jeśli chodzi o Dobrzańskich, to pomimo tego, iż ich konflikt zbiera na sile, to wciąż nie dostarcza widzom specjalnie wielu emocji. Gdzieś w naszej świadomości zatarło się, o co tak naprawdę chodzi Markowi, o co chodzi Uli i po co ten cały rozwód. Niby widzimy, że Dobrzańscy wciąż idą w zaparte, bo zabrnęli tak daleko, że niby nie mogą się już cofnąć, ale jednak niespecjalnie to czujemy. Wiedząc to, jak bardzo się kochają, wiemy, że wystarczyłoby tylko kilka szczerych słów, by małżonkowie zażegnali konflikt. Oby twórcy mieli jeszcze w tym wątku jakieś ciekawe rozwiązania, bo niestety na tę chwilę męczy on tak bohaterów, jak i widzów.

Chociaż BrzydUla 2 w 132. odcinku nie zaserwowała odbiorcom szczególnie spektakularnych zaskoczeń, to jednak wciąż dostarcza sporo rozrywki i udaje jej się utrzymywać nasze zainteresowanie.