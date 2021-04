BrzydUla 2 - odcinek 137 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

PHOTO: TVN/MATEUSZ GROCHOCKI EAST NEWS

Po środowym, pełnym wrażeń 136. odcinku serialu BrzydUla 2 mogliśmy spodziewać się nieco słabszego epizodu. Do takiego schematu produkcja TVN zdążyła nas już bowiem przyzwyczaić. Tym jednak razem twórcy utrzymują przyzwoity poziom i nie dają widzom powodów do niezadowolenia. Choć niełatwo było przebić akcję z Turkiem, Pauliną i domniemaną śmiercią Febo, to niezawodny okazał się Francesco.

Mimo iż myśleliśmy, że najlepsze w wątku Kapoty już za nami, to „przyjaciel” Aleksa znowu dostarcza fanom serialu emocji, a produkcji zaskakujące zwroty akcji. Trudno było przecież przewidzieć, że Franek całą winę za zajście w domu Febo weźmie na siebie. Trzeba jednak przyznać, że kiedy Fic optymistycznie ogłosił, iż oszust raz na zawsze zniknie z życia Pauliny, poczuliśmy się nieco rozczarowani. Wszystko przez to, jak udany do tej pory był wątek Kapoty. Twórcy doskonale zdają sobie jednak z tego sprawę i nie porzucają świetnego wątku. Cała sytuacja została pchnięta w stronę, która była sugerowana już wcześniej, jednakże chyba nikomu z widzów nie przyszło do głowy, że Francesco rzeczywiście zapłonął do Febo tak wielką miłością. Do tego wprowadzenie nowej, mrocznej postaci kuriera wprowadziło do serialu niespotykany wcześniej powiew grozy. Jesteśmy ogromnie ciekawi, jak potoczy się dalej sprawa z polsko-włoskim przestępcą.

BrzydUla 2 - odcinek 137

W 137. odcinku serialu BrzydUla 2 pojawiła się też szansa na poprawę najsłabszego, rodzinno-rozwodowego wątku Dobrzańskich. Światełkiem w tunelu okazało się wprowadzenie postaci pośredniczki z bura nieruchomości. Jest nadzieja, że jej relacja z Markiem ożywi wątek prywatny Dobrzańskich i wniesie w niego trochę emocji.

Serial BrzydUla 2 za sprawą ostatnich odcinków prezentuje dobry poziom. Oby ten trend udało się twórcom utrzymać do końca serii.