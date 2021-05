BrzydUla 2 - odcinek 143 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

PHOTO: TVN/JAKUB KAMINSKI EAST NEWS

Kolekcja rozwodowa F&D nadchodzi coraz większymi krokami. Z tego powodu większa część 143. odcinka serialu BrzydUla 2 rozgrywała się w firmie, a nam dane było uczestniczyć w nerwowych i dość chaotycznych przygotowaniach do prezentacji projektów. O ile dotychczas prawie każdorazowo zamieszania w domu mody wypadało bardzo dobrze, ponieważ wiązały się różnego rodzaju komicznymi sytuacjami, tak niestety teraz jest nieco gorzej. Przede wszystkim dlatego, że wciąż brakuje powodów do śmiechu. Chociaż jednak aktualne komplikacje nie są szalenie ciekawe, to możemy docenić, że w firmie wreszcie zaczyna się coś dziać.

Motywem przewodnim tego odcinka jest poszukiwanie asystenta projektantów. Trudno stwierdzić, czy kolejna nowa postać w serialu rzeczywiście jest potrzebna. Widzowie chyba woleliby, żeby odpowiednio wykorzystani zostali już ci bohaterowie, który są. Mowa tu szczególnie o Miro i Sławo. Ci ekstrawaganccy artyści ostatnio jakby poszarzeli. Zdecydowanie więcej emocji dostarczali nam, kiedy pojawiali się jedynie epizodycznie. Teraz zaś, chociaż twórcy dali im więcej czasu serialowego, to nie do końca zadbali, by wykorzystać ich potencjał. Wciąż mamy wrażenie, że brakuje pomysłów na wątek projektantów i poszukiwanie asystenta może jedynie maskować braki w fabule.

Drugim tematem piątkowego epizodu był Adam Turek. Wątek tego bohatera wypadł nieco lepiej. Przede wszystkim ciekawy jest fakt, iż trudno jednoznacznie stwierdzić, czy leki psychotropowe polepszyły czy pogorszyły stan dyrektora finansowego. Pewne jest jedynie to, iż go zmieniły. I jest to interesująca zmiana. Tak naprawdę Turek już dawno powinien pokusić się o pójście do psychiatry po leki – skoro psychoterapia niewiele zdziałała. Rozwój postaci Turka jest więc prawdopodobny, zaś jego nagłe uspokojenie dało pretekst do ciekawych scen. Mam jednak pewne obawy, czy nie idzie to wszystko w zbyt przerysowaną stronę. W wątku Adama twórcy zaserwowali nam jednak zwrot akcji, który może mieć bardzo ciekawe konsekwencje. Trudno na tę chwilę bowiem przewidzieć, jak Adam zachowa się w stosunku do Pauliny w sytuacji, kiedy jego zachowanie warunkowane jest przez leki.

Serial BrzydUla 2 zamyka nierówny tydzień przyzwoitym odcinkiem. Wiemy, że jest na co czekać, jeśli chodzi o kolejne epizody.