BrzydUla 2 – odcinek 148 – recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Bartosz Krupa/East News.

Gdyby każdy odcinek serialu BrzydUla 2 dostarczał tyle wrażeń co piątkowy, seria zapewne mogłaby liczyć na jeszcze większą popularność i liczniejsze grono fanów. W 148. epizodzie najwięcej emocji i rozrywki przyniosły sceny z udziałem Violi, Sebastiana i Fica. Ci trzej bohaterowie wciąż świetnie wypadają na ekranie, a sceny, w których możemy ich obserwować, zostały zarówno zabawnie napisane, jak i świetnie zagrane. Twórcy wiedzą, że komitywa wspomnianych postaci ma ogromny potencjał komediowy i zręcznie go wykorzystują. Satysfakcję widzom zapewnia natomiast nić porozumienia, która wywiązała się pomiędzy prawnikiem a Olszańskim. Informacja zaś, iż Fic zadurzył się w Paulinie, może intrygować. Jeśli tylko twórcy zdecydują się rozwinąć ten temat i dobrze go ograć, w przyszłości wątek Febo i prawnika może pozytywnie zaskoczyć.

BrzydUla 2 - odcinek 148

Cieszy, że twórcy postanowili wrócić do wątku, który na początku tego sezonu dostarczał bardzo dużo frajdy – do pana Hu. To doskonale wróży kolejnym odcinkom, a i w piątkowym epizodzie działo się naprawdę sporo. Widać, że mąż Violi zrobi wiele, byle nie oddać jej majątku – a to, co robi, ogląda się naprawdę świetnie. Wątek rozgrywający się w hotelu jest na ten moment najbardziej ekscytującym w serialu. Bez wątpienia najwięcej emocji przyniosła podwójnie zaskakująca scena zbliżenia Violi i Sebastiana. Nie dość, że wreszcie doszło do tego, iż byli ukochani wyrazili swe prawdziwe uczucia, to jeszcze zostali na tym przyłapani przez fotografów Hu. Konsekwencje mogą okazać się trudne dla Violi, lecz ciekawe do śledzenia.

Pozytywnym zaskoczeniem okazało się wprowadzenie do serialu nowej postaci – asystenta Miro i Sławo. W wątku projektantów nie działo się ostatnio zbyt dobrze i wygląda na to, że choć scenarzystom brakowało pomysłów, co zrobić z projektantami, to na samego Alana mają jakąś koncepcję. Oby tylko była ona interesująca na dłużą metę, bo w serialu zdarzały się już przypadki wprowadzania nowych bohaterów, którzy po pewnym czasie nie odgrywali w zasadzie żadnej roli.

BrzydUla 2 zamyka przedostatni tydzień serialu przed przerwą w emisji w dobrym stylu. Można się spodziewać, że twórcy będą chcieli, byśmy przez wakacje pamiętali serial z najlepszej strony. Oby tak było!