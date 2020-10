BrzydUla 2 - odcinek 15 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

BrzydUla 2 korzysta z prostego, ale skutecznego motywu budowania komediowego ładunku. W tym przypadku jest to schemat oparty na przeciwnościach losu, więc szybko dom Dobrzańskich staje się pełny ludzi. Twórcy sprawnie się bawią, by pokrzyżować miłosne plany Marka i Uli. Najważniejsze jest jednak to, że wprowadzenie zamieszania nie jest wymuszone czy sztuczne. To wypada dość naturalnie i współgra z otwartym charakterem Uli, która przecież jest kobietą do rany przyłóż. Nic więc dziwnego, że w takim momencie każdy szuka tej pomocy właśnie u niej.

Oczywiście są kontynuacje problemów. Z jednej strony Beatka i jej wątek z irytującym zbirem gadającym słowami z podręcznikami slangu dla młodzieży. Na razie jest to najsłabszy motyw w serialu BrzydUla 2 i stanowi kłopot, ponieważ nie widać na to pomysłu ani większego sensu. Z drugiej strony kwestia Bożenki wydaje się przekombinowana. Świetnie się bawiła z Turkiem, dając solidne i nawet zabawne sceny, bo ten duet na ekranie dobrze ze sobą współgra. Być może to jest kwestia marnowania potencjału postaci Maćka granego przez Krzysztofa Czeczota. Co chwilę scenarzyści wymyślają mu zachowania dość absurdalne, antypatyczne i przekombinowane. Stąd też cała kwestia problemu Bożenki staje się naciągana.

BrzydUla 2 - odcinek 15

Nie zmienia to jednak faktu, że odcinek bawi przez swoją zwariowaną i luźna konwencję. Wydarzenia związane z pojawiającymi się znikąd gośćmi u Dobrzańskich wpadają z dobrym wyczuciem czasu. A to przy budowie scen humorystycznych jest przecież kluczowe. Trochę naciągane jest włączenie do tego postaci Pauliny bez żadnego fabularnego przygotowania. Ot, pojawia się akurat w środku największego chaosu w domu Marka i Uli. Poza tym pozytywny klimat sprawdza się na ekranie, a humor trafia w punkt.

To był zdecydowanie wesoły odcinek serialu BrzydUla 2, który pozwolił wykorzystać konwencję do celów rozrywkowych bez przesadnego przekombinowania. Nie było idealnie, bo niektóre wątki zgrzytają, ale lepiej niż poprzednio.