BrzydUla 2 - odcinek 23 - recenzja

fot. TVN/TOMASZ URBANEK EAST NEWS

BrzydUla 2 wciąż ma problem z brakiem pomysłu na Maćka. Postać grana przez Krzysztofa Czeczota sprawdza się jako wsparcie Uli, ale gdy twórcy zaczynają kombinować, jest coraz gorzej. Tym razem powraca wątek absurdalnej zazdrości, do której dochodzą uczucia małżonki. Cała scena w Gorgonkach jest pokazem absurdu i brakiem wyczucia komediowego, bo czuć, że taki był cel, ale zachowanie kobiety przy żonie Maćka jest przerysowane i przesadzone. To doprowadza do nudnego konfliktu. Ten wątek powinien szybko zostać zakończony.

Nietrafiony jest również pomysł na dalsze losy Adama Turka. Podejrzenia o jego chorobę pozwalały kapitalnie wytworzyć sceny humorystyczne, w których Łukasz Simlat fantastycznie się odnajdywał. Gdy Turek wkręcał sobie, że może naprawdę jest chory, cały czar prysł. Mamy chaotyczne motanie się bohatera, które nie działa komediowo ani dramatycznie. Ma to delikatny wpływ na relację z Bożenką, a do tego Marek interweniuje, ale to za mało. Zamiast budować rozrywkowy charakter serialu BrzydUla 2 i pozwalać angażować się w historię, nudzi. Pomysł jakiś w tym jest, ale wydaje się przekombinowany i nie trafia w punkt. Jest zbyt powierzchownie przedstawiony i przesadzony, a drzemał w tym potencjał na o wiele więcej.

BrzydUla 2 - odcinek 23

Sytuacja Uli w firmie jest interesująca, bo pokazuje, że coś naprawdę tam nie gra. Rozmawiamy o żonie prezesa, która dostaje ochłap w postaci "biura" w sali konferencyjnej i brak należnego szacunku. Ten fakt powiązany z brakiem jakichkolwiek danych na temat Nadii sugeruje, że sytuacja ma większe znaczenie niż jakiś tam romans (notabene po tym odcinku na 100% go nie ma). Można spekulować, kim naprawdę jest Nadia, ale zaczynam sądzić, że na pewno nie asystentką. Problemem wątku jest robienie z Uli osoby, która przez ostatnią dekadę żyła pod kamieniem. Ona jest osobą młodą, więc pokazywanie jej jako kobiety zagubionej w świecie aplikacji wydaje się głupie i naciągane. Jeden z takich pomysłów, których punkt wyjściowy nie ma pokrycia w rzeczywistości i nie wydaje się mieć choćby najmniejszego sensu. Taka skaza na dobrym serialu.

BrzydUla 2 przy tylu odcinkach na pewno będzie mieć słabsze momenty. To jeden z nich, gdy wypracowane pomysły nie trafiają w punkt i nie mają większego sensu.