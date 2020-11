BrzydUla 2 - odcinek 24 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

BrzydUla 2 rozwija kwestię Nadii i tajemnicy wokół tej postaci, która wyraźnie narasta. Budowanie w Uli świadomości, że coś jest nie tak, wydaje się powoli rozwijać w innym kierunku. Niby automatycznie wyobraża sobie romans, ale wydaje się, że brak dokumentów i jakichkolwiek informacji o jej osobie wzbudza inne podejrzenia. To też solidnie podbudowuje rozmowa z Sebastianem, która została dość kuriozalnie ucięta i niedokończona. A wiemy, że na razie ten wątek nie wróci w kolejnym odcinku, więc trochę to razi.

Bardzo dziwnie wygląda scena spotkania Beatki z Bazylim, którego posądza o kradzież. Zastanawiam się w tym momencie, kto tak mówi w codziennej rozmowie? Jeśli to jest wyobrażenie rozmów młodszego pokolenia, wydaje się, delikatnie mówiąc, nietrafione i przede wszystkim diabelnie sztuczne. W rozwoju fabularnym nawet nie zaskakuje fakt, że Bazyli ostatecznie nie ukradł, a wręcz można było mieć podejrzenia, że będzie mieć to związek z sąsiadką. Dlatego koniec końców cały wątek przypomina trochę taki zapychacz, niemający większego znaczenia, bo rozwiązanie nic nie wprowadza, a relacja z Bazylim, który i tak wydawał się postacią bez potencjału, została zniszczona.

BrzydUla 2 - odcinek 24

Viola ma swój urok. Jest to postać tak specyficzna, że aż zabawna. Zwłaszcza że nadal scenarzyści dają jej śmieszne dialogi i komicznie dziwaczne powiedzonka, które w połączeniu z jej charakterem dają zwariowaną mieszankę. Jakoś nie jest zaskakujące, że umowa Marka z firmą Hu nie wypali. Każdy, kto znał oryginał, wiedział, że Viola to sympatyczna bohaterka, ale - jak Ula powiedziała w jednym z odcinków - "mieli z nią akcje". To jest jeden z takich przykładów, gdy chce robić interes i nie ma do tego upoważnienia. Można założyć, że to znaczenie skomplikuje sytuacje w firmie.

BrzydUla 2 jak każdy długi serial, nawet w formacie 20-minutowym, będzie mieć swoje słabsze i mocniejsze momenty. W tym przypadku jest przeciętnie, bo czuć, że niektóre rzeczy są zbyt siermiężnie przeciągane.