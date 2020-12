BrzydUla 2 - odcinek 42 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. TVN / TOMASZ URBANEK EAST NEWS

W 42. odcinku serialu BrzydUla 2 dzieje się sporo i wygląda na to, że wkrótce dziać będzie się jeszcze więcej... Zaskakujący obrót przynosi spotkanie biznesowe Marka z panem Hu. Chociaż mamy nadzieję, że prezesowi domu mody uda się załagodzić całą sytuację z Hu Corporation, to twórcy grają z naszymi oczekiwaniami, a Dobrzański jedynie wpada w zastawioną pułapkę. Sekwencja w hotelu jest bardzo udana, a zasługę w tym ma nie tylko Adam Turek, który "cały czas się uczy", lecz również knujący Azjata ze swoim rozbrajającym uśmiechem. Kwestia zatrzymania Marka i Violi przez policję sprawia jednak, że plan ratunkowy Febo&Dobrzański nie może zostać wdrożony w życie. Ta wyczuwalna presja czasu buduje pewne napięcie. Sam zaś fakt braku możliwości kontaktu z kimś bliskim (policja zostaje przedstawiona w niezbyt korzystnym świetle) ma, jak się okazuje, daleko idące konsekwencje także dla życia prywatnego Marka.

Konfrontacja Uli i Marka, do której wreszcie dochodzi, zostaje przerwana i znów odwleczona w czasie. Chociaż jesteśmy niepocieszeni, że Dobrzański nie miał możliwości wyjawienia prawdy, to twórcy znaleźli sposób, by nam to wynagrodzić, dostarczając jeszcze więcej emocji z wynikłych komplikacji. Ula dalej prowadzi bowiem swoje śledztwo i błędne interpretuje fakty. Załamana i roztrzęsiona szuka pocieszenia (a może zemsty na Marku?) u Artura. Ciekawie twórcy przedstawili jej rozedrganie emocjonalne i w postaci nietypowego dla niej zachowania. Dobrzańska musi być w bardzo złej kondycji psychicznej, skoro bez umiaru sięga po alkohol. Hitem tego odcinka niewątpliwie jest pocałunek Uli i Artura. Jak się domyślamy, rozwój tej sytuacji może poważnie namieszać w małżeństwie Dobrzańskiej.

BrzydUla 2 - odcinek 42

Tymczasem u Maćka nadal jest ciekawe. Dużo lepiej ogląda się sceny w jego domu. Po zwolnieniu Ani paradoksalnie zapanowała w nim zdrowa atmosfera. Intryguje zaś fakt, w jaki sposób żona Maćka postanowi namieszać w firmie "Koczka". Zaskoczeniem jest fakt, iż Aleks także wpadł w oko Nadii. Dziwić może jednak, że trochę na życzenie scenarzysty spotkali się nie w jakimś lokalu, a właśnie w domu asystentki.

BrzydUla 2 zaskakuje widzów coraz bardziej i zapewnia coraz lepszą rozrywkę. Z niecierpliwością czekamy więc na kolejny odcinek i dalszy rozwój wydarzeń.