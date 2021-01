BrzydUla 2 – odcinek 62 – recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. screen z odcinka z player.pl

BrzydUla 2 nie rozczarowuje i wydaje się wracać na atrakcyjne dla widzów tory. W 62. odcinku twórcy ciekawie kontynuują niedawno zawiązane wątki, a nie zdradzając wszystkiego od razu, jeszcze bardziej budzą naszą ciekawość. Przede wszystkim intryguje cała sytuacja związana z uwięzieniem Violetty. To wątek, który świetnie rokuje, jeśli chodzi o walory rozrywkowe i o dynamikę najbliższych odcinków. Na plus na pewno ocenić możemy również nieco bardziej „kryminalne” podejście do tematu oraz muzykę budującą nastrój, jakiego w tejże produkcji TVN do tej pory jeszcze nie było.

Scenarzyści ukazali nam również dalszy ciąg relacji romantycznej Nadii i Alexa. Niektórych widzów zapewne zaskoczy fakt, iż kobieta kontynuuje znajomość z Febo mimo tego, iż na własne oczy widziała jego napad wściekłości. Należy jednak pamiętać, że jej zachowanie motywowane jest również dobrem firmy. Sama zaś sekwencja wyszła zabawnie ze względu na „brak poczucia humoru” Nadii. Oczywiście wiadomo było, że w pewnym momencie Paulina nakryje brata z pracownicą Dobrzańskiego, ale trzeba przyznać, że ze względu na „rzeczowość” Nadii temat ten został całkiem dobrze ugryziony. Pojawia się też pytanie, czy Alex mówi prawdę, twierdząc, że jego relacja z Nadią nie jest niczym poważnym, czy też jedynie chce w ten sposób uspokoić siostrę. Swoją drogą ciekawie byłoby oglądać drugie, odsłonięte przez uczucie, oblicze tegoż bohatera.

W dalszym ciągu bardzo dobrze wypada Piotr Rogucki w roli Sławomira Potockiego. To kolejna udana, barwna postać w galerii nietuzinkowych postaci serialu BrzydUla 2. 62. odcinek pozytywnie zaskoczył też sceną zamieszania wynikłego z nagromadzenia gości w domu Dobrzańskich oraz paranoicznego myślenia Sebastiana. Dość zaskakujące było za to powierzenie przez Ulę zlecania Maćkowi. Na tym etapie możemy się jedynie zastanawiać, czy fabularnie miało to jakiś głębszy cel i czy przypadkiem bezrobotny przyjaciel nie dołączy do Dobrzańskiej w ratowaniu firmy...

BrzydUla 2 w 62. odcinku niezmiennie zapewnia widzom sporo rozrywki oraz zaostrza apetyt na kolejne odcinki i ponowne spotkanie z madame Hu.