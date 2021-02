BrzydUla 2 – odcinek 89 – recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

BrzydUla 2 w 89. odcinku miała widzom sporo do zaproponowania. Wciąż bezsprzecznie najbardziej intryguje wątek Febo i Francesco, a w poniedziałkowym epizodzie twórcy zaserwowali widzom potężne zaskoczenie. Same sceny w kawiarni należały do najbardziej udanych tego odcinka, zaś zadziwiający fakt, iż Francesco zna język polski, może w przyszłości odegrać ważną rolę. Z pewnością nie zadziała to jednak na korzyść nieświadomego rodzeństwa Febo. Sekwencja spotkania z Włochem po raz kolejny pokazała też, że Francesco nie da się zbyć. Muzyczny motyw z Ojca chrzestnego nie daje nam zapomnieć, że pomimo uśmiechów i dobrych manier, Francesco to włoski mafiozo, który jak najszybciej chce dostać swoje pieniądze. Pytanie, co pocznie Febo, kiedy sprawy pójdą w innym kierunku, niż oczekuje, i sprzedaż firmy nie będzie już najlepszym rozwiązaniem. Bo to, że firma wreszcie zacznie wychodzić z kryzysu, na tym momencie fabuły wydaje się nieuniknione.

89. odcinek serialu BrzydUla 2 przyniósł również nieco zaskakującą komitywę Uli i Bożeny, a wątek Adama znów staje się zabawny. Wydaje się jednak, że misterny plan zamknięcia pewnego rozdziału w życiu Turka legł w gruzach. I choć obiektywnie rzecz biorąc, dla księgowego i jego zdrowia psychicznego rozpoczęcie nowego etapu byłoby najlepszą opcją, to dla samej fabuły serialu nie byłoby już tak korzystne. Możemy się więc spodziewać, że księgowy w dalszym ciągu przeżywać będzie katusze w F&D pod coraz bardziej czujnym okiem Febo, co stanowić będzie okazję dla kolejnych mniej i bardziej komicznych sytuacji. Może to również okazać się szansą dla ostatecznego przezwyciężenia Febo-fobii, co byłoby atrakcyjnym rozwinięciem postaci Turka, na ten moment się na to jednak jeszcze nie zanosi. Poniedziałkowy epizod świetnie ukazał jednak charakter Adama i to, jak bardzo oddany jest firmie i przyjaciołom – na prośbę Uli po raz kolejny kosztem siebie decyduje się pomóc w ratowaniu F&D, ugruntowując skierowane w jego stronę współczucie i sympatię widzów.

Twórcy serialu postanowili też zamknąć temat problemów Marka z Hu, nadal jednak nie wiemy, co z rozwodem z Violi. Na rozwój tej interesującej kwestii przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać, podobnie z resztą jak na pierwsze starcie na linii Febo – Dobrzańscy. Zakończenie odcinka pozostawania nas bowiem w zawieszeniu. Choć pojawia się pewien niepokój, czy rodzeństwo zaakceptuje plan Uli, to kolejna porażka Dobrzańskich wydaje się mało prawdopodobna.

Rozpoczynający kolejny tydzień odcinek serialu BrzydUla 2 zapewnił fanom rozrywkę, jakiej oczekiwali. To guilty pleasure, na które wciąż warto sobie pozwolić.