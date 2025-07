Dexter: Zmartwychwstanie - odcinek 4 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Reklama

Rola Angela Batisty okazała się niespodziewana w serialu Dexter: Zmartwychwstanie, bo oczekiwałem czegoś innego. Wiemy, że bohater szuka jedynie potwierdzenia prawdy o Morganie, ale na ten moment jego wątek wydaje się zbyt poboczny. Ma znaczenie w tym odcinku – tego odmówić mu nie mogę – ale dostrzegam w nim większy potencjał. Doprowadza on do kluczowego spotkania Dextera z Harrisonem, którego zachowanie ponownie pokazuje widzom, że nie jest taki sam jak Dexter. To intrygujące zakończenie, które – mam nadzieję – obiecuje większą rolę Batisty, bo ta postać trochę się marnuje.

Oczywiście mniejsza rola Angela to nie kwestia fanaberii, bo sezon jest zaskakująco przemyślany, a fabuła dopracowana. Zwyczajnie nie ma na to miejsca. Z jednej strony mamy poczucie czegoś znajomego i lubianego w wątku Batisty, z drugiej strony historia miliardera, będącego fanem seryjnych morderców, to coś niesamowicie intrygującego i nietypowego. Wszystko ma wiarygodny ton, dzięki czemu spotkanie seryjnych morderców u postaci granej przez Petera Dinklage’a nie brzmi tak absurdalnie, jak samo stwierdzenie „kolacja seryjnych morderców”. Ma to sens i wyznacza fascynujący kierunek rozwoju. To trochę jak bufet dla Mrocznego Pasażera, aczkolwiek samo spotkanie sugeruje głębsze emocje i większą złożoność fabularną.

Dexter: Zmartwychwstanie - odcinek 4 Zobacz więcej Reklama

Zaprezentowanie nowych postaci w tym odcinku to udany spektakl, w którym każdy ma jakąś rolę do odegrania. Pojawiły się gwiazdy w gościnnych rolach zabójców, a dwie z nich zaintrygowały mnie najmocniej. Neil Patrick Harris jako pierwszy cel Dextera ma ciekawą rolę, bo pozbycie się go zmieni dynamikę tej grupy, a Morgan będzie podejrzanym. Jednocześnie na jaw wyszło coś ważnego: gdy Dex wyznał mu prawdę, okazało się, że jego sława jest większa, niż mogliśmy się spodziewać. Biorąc pod uwagę miliardera, jego wiedzę o mordercach i to, że jest kolekcjonerem, możemy spodziewać się ciekawej konfrontacji – bo Dexter w swoim pokręconym stylu może się okazać największą gwiazdą tej grupy. Cieszy, że wszystko zostało przedstawione z charakterem, emocjami i intrygującymi ciekawostkami fabularnymi. Wydaje się nawet, że wśród tych postaci i ich interakcji nic nie było przypadkowe.

Fascynujące jest jednak to, jak Dexter zareagował na relacje z takimi jak on. To też jest coś świeżego – coś, co zmusza do pewnego rodzaju kwestionowania decyzji bohatera. Czy zrobi to, co Mroczny Pasażer mu nakazuje poprzez „ducha” ojca? Wydaje się, że kwestia Pani Zemsty może potoczyć się inaczej – ba, może pojawić się w tym zalążek wątku romantycznego. Postać Kristen Ritter jest jednak najbardziej podobna do niego, bo zabija złych ludzi, a nie niewinnych, co czyni ich relację o tyle ciekawą, że trzeba zadać pytanie: czyżby Dexter zaczął otwarcie współpracować z kimś podczas polowania na cele? Na razie chemia między tymi postaciami wypada świetnie, a fabularny potencjał jest ogromny.

To niesamowicie dobry odcinek, który wyznacza wysoki poziom serialu Dexter: Zmartwychwstanie. Wszystko jest na swoim miejscu, a powiew świeżości i ciągłe zaskoczenia są miłą niespodzianką. Zyskaliśmy nowe intrygujące postacie i kierunek, który tchnął w Morgana tak wiele życia – właśnie tego mu brakowało.