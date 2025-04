Dobra zła dziewczyna - recenzja książki

Czwarta Strona

Alice Feeney to brytyjska autorka, której książki szybko lądują na listach bestsellerów New York Timesa. Jej powieści zostały przetłumaczone na ponad trzydzieści języków. Zanim zaczęła pisać, przez 15 lat pracowała dla BBC News jako wydawca, reporterka i producentka. Polscy czytelnicy mieli okazję sięgnąć po kilka jej powieści, m.in. Czasami kłamię, Papier, kamień, nożyce oraz Zabójcza przyjaźń.

Dobra zła dziewczyna to historia czterech kobiet. Edith Elliot nie miała poprawnych relacji ze swoją córką. Mimo to Clio zaufała jej jeden jedyny raz. I matka znów ją zawiodła. Dwadzieścia lat później relacje między kobietami nadal są napięte. Clio umieszcza osiemdziesięciolatkę w domu opieki, gdzie ta nawiązuje więź z jedną z pracownic. Problem w tym, że nowa znajoma, Patience, z nikim nie jest szczera. Tymczasem Edith szuka w niej wspólniczki, planując ucieczkę z placówki. I właśnie wtedy w domu opieki dochodzi do morderstwa. W tej historii jest jeszcze ktoś. Kobieta, która postanawia wyjść z cienia i namieszać w życiu wszystkich.

Dobra zła dziewczyna ma aż czterech narratorów. Czy to przesyt? Nie u Alice Feeney. Autorka potrafi zgrabnie przeskakiwać pomiędzy swoimi bohaterkami, tak aby czytelnik nie czuł się zagubiony, a jedynie zainteresowany odkrywaniem kolejnych postaci, ich charakterów, a przede wszystkim tajemnic. To pozornie historia o relacjach matek i córek. Nikt z nas nie chciałby się znaleźć w takim układzie, więc z napięciem śledzi się historie poszczególnych bohaterek. Autorka nie podaje czytelnikowi całej ich przeszłości na tacy. Po kolei odkrywa kolejne karty, a my chcemy tylko więcej i więcej.

Feeney jest mistrzynią w myleniu tropów i lubi pogrywać sobie z czytelnikiem. Historia prowadzona z punktu widzenia czterech bohaterek potrafi nieźle namieszać w głowie. Tutaj nie można być niczego pewnym. Wciąż serwuje jakiś plot twist, dzięki któremu trudno odłożyć książkę. Tę powieść pochłania się praktycznie na raz.

Powieść zaczyna się od morderstwa, ale cały wątek kryminalny gra tu drugie skrzypce. Jest to punkt wyjścia potrzeby autorce do tego, aby skupić swoje bohaterki w jednym miejscu. Ważniejsza okaże się sprawa porwania dziecka przed laty. Morderstwo w domu spokojnej starości zajmuje tutaj jedynie tło, ale czytelnicy nie muszą się martwić, bo autorka nie pozostawi ich bez wyjaśnienia.

Dobra zła dziewczyna to naprawdę wciągająca lektura, chociaż sporo rzeczy można przewidzieć. Szczególnie jak się ma niejeden przeczytany thriller na koncie. Nie odbiera to jednak przyjemności z lektury. Wręcz przeciwnie, czytelnik chce się dowiedzieć, czy jego podejrzenia, kto faktycznie stoi za opisywanymi wydarzeniami, są słuszne.

Zakończenie jest satysfakcjonujące i mimo przewidywalności zaskoczy niejednego miłośnika gatunku. Autorka splata wszystkie wątki i ciekawie wyjaśnia całą tę sytuację. To logiczny i prawdopodobny scenariusz.