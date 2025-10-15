Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Druga Furioza - recenzja filmu

Data premiery w Polsce: 15 października 2025

Druga Furioza to film zagadkowy. Nie jest kontynuacją, bo przedstawia historię znaną z pierwszej odsłony, ale opowiedzianą z zupełnie innej perspektywy. To dodaje jej nieoczekiwanej świeżości i emocji. Zaskoczenie.
Ocena recenzenta:
7/10
Data premiery w Polsce:
15 października 2025
Data premiery w Polsce: 15 października 2025
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  recenzja 
netflix druga furioza
Druga Furioza fot. K. Grabowska
Reklama

Furioza to film udany i zaskakujący – znakomita rozrywka osadzona w środowisku piłkarskich chuliganów, powiązanych z organizacjami przestępczymi. Zapowiedź kontynuacji intrygowała. O czym tu opowiadać po takim zakończeniu? Pozostawiono nas z pewną myślą – gdy jesteś w tym środowisku, zawsze w nim pozostaniesz. Druga Furioza idzie tym tropem. Już na etapie premiery zwiastuna wywołała zamieszanie. Twórcy wracają do tego świata z niekonwencjonalnym podejściem: nie jest to bowiem typowy sequel, ale raczej rozwinięcie jedynki. Historia została opowiedziana z innej perspektywy, która nadaje wszystkiemu nowy wydźwięk. Nie spodziewałem się tego, bo oczekiwałem dalszych losów bohaterów. Jednak zaprezentowany pomysł ma sens. Trudno przejść obojętnie obok tego, co Druga Furioza stara się zrobić.

Przez konstrukcję fabuły tego filmu trudno używać słów „kontynuacja” czy „sequel”. Historia rozgrywa się równolegle do znanych wydarzeń, a wszystko obserwujemy z perspektywy Goldena. W pierwszej części w centrum stała postać Mateusza Banasiuka. Tym razem jego miejsce zajmuje ktoś, kto swoją charyzmą i osobliwością skradł poprzedni film. Golden jest bardzo charakterystyczny, szalony i nietypowy – raz wydaje się stereotypowym kibolem, by chwilę później pokazać coś więcej. Druga Furioza skupia się na nim, jego drodze, decyzjach oraz konsekwencjach jego impulsywności. Udaje się stworzyć obraz człowieka, który wyrasta ponad stereotyp z pierwszej części. Wydźwięk całości się zmienia – nabiera głębi i zyskuje inne znaczenie. Bohater, mając kontener z milionami złotych, nadal pozostaje zwyczajnym pseudokibicem z blokowiska. Nie zmienia swojego życia czy podejścia, bo nie wie, jak to zrobić. To interesująca historia o obsesyjnym podążaniu za nienazwanym pragnieniem sukcesu, w którym człowiek zagubiony wewnętrznie nigdy się nie odnajdzie.

nullfot. materiały prasowe

Pierwsza część pokazała, że chuligan nie jest w stanie uciec od swojego życia. Finał wątku Banasiuka tylko to potwierdził. Druga Furioza kontynuuje ten motyw, ale Golden nie jest człowiekiem, który chce od tego uciec. Nie zna innego życia, co świetnie sygnalizuje początek nowego filmu. To historia wzlotu i upadku, poszukiwania ratunku, ale też pogrążania się w bagnie, z którego nie widać wyjścia. Za sprawą Goldena obserwujemy powolną degradację człowieka, który miał jakieś cele, marzenia i perspektywy, ale utracił je przez fanatyzm. Jako widzowie czujemy, że nie ma dla niego ratunku, a każda kolejna decyzja popycha go do finału, który znamy z pierwszej części. Druga Furioza nadaje postaci nowy kontekst – zarówno fabularny, jak i emocjonalny. Golden przestaje być wyłącznie charyzmatyczną i przerysowaną postacią. Widzimy w nim pogubionego człowieka, którego można zrozumieć. Ten film go nie wybiela, ale sprawia, że staje się ciekawszy.

To film Mateusza Damięckiego. Każdy, kto oglądał Furiozę, wie, jak świetny jest w roli Goldena. W dwójce wydaje się nawet lepszy, bo ma więcej do zagrania i wychodzi poza granice schematu. Więcej w nim emocji, człowieczeństwa, problemów i skrajności, a aktor – który znów imponuje przygotowaniem fizycznym – nadaje temu wszystkiemu znaczenie. Druga Furioza ma wady, bo nie każdy wątek działa, nie wszystko jest potrzebne (jeden motyw wydaje się wręcz przeciągnięty), ale aktor zostawił serce na planie i dał się pochłonąć roli w niespotykany sposób. Jest to dość rzadkie zjawisko zwłaszcza w „kontynuacji”, czyli ponownym spotkaniu z bohaterem. Dzięki niemu dobrze się to ogląda. 

Znamy zakończenie tej historii, ale inaczej ją odbieramy, bo zmienia się jej sens i wydźwięk. To dodaje wyjątkowości nowej produkcji Netflixa i sprawia, że można ją obejrzeć bez znajomości poprzedniej części. Ten projekt ubogaca pierwszy film – wykorzystuje nawet jego sceny. Jest w tym dużo gangsterki (z niespodzianką pod koniec, której się nie spodziewałem), niezłej akcji w postaci walk pseudokibiców oraz charyzmatycznych postaci, które wciąż sprawdzają się na ekranie. Szymon Bobrowski jako Mrówka i Łukasz Simlat jako policjant prowadzący śledztwo mają charyzmę, a czasem niezłe teksty, dzięki czemu dodają opowieści kolorytu.

To dobry film, który powinien spodobać się wielbicielom Furiozy. Są tu obecne wszystkie wady i zalety poprzedniej części. Dzięki decyzji, by to Golden znalazł się w centrum wydarzeń, i różnorodnym pomysłom całość staje się jeszcze bardziej interesująca. Nie wszystko działa, a jeden wątek – ten kluczowy – trochę rozczarowuje, jeśli chodzi o emocje i kulminację. Jednak nawet on pozwala inaczej spojrzeć na tego bohatera i to, co ostatecznie się z nim stało. Problemem pozostaje czas trwania – prawie trzy godziny to zbyt długo na taką historię. Mimo rozwoju Goldena momentami pojawia się uczucie przeciągnięcia. Pomimo wad jest to dobra rozrywka.

Tagi:  recenzja 
netflix druga furioza
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,0

2025
Druga Furioza Dramat
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Pokemon Legends Z-A
-

Wyczekiwana rewolucja czy rozczarowanie? Recenzje Pokemon Legends Z-A trafiły do sieci

2 60. Titanic (1997)
-

Kultowy Titanic mógł zostać nakręcony w Polsce. Producent zdradził szczegóły

3 Alchemia tajemnic
-

Ta książka miała premierę tydzień temu, a już ma dostać serialową adaptację. Co trzeba wiedzieć?

4 Christopher Nolan
-

Najlepszy aktorski występ roku? Nie zgadniecie, na kogo wskazał Christopher Nolan

5 Spartakus: House of Ashur
-

Kultowy Spartakus wraca z nowym sezonem. Wiemy, kiedy i gdzie obejrzeć w Polsce!

6 54. Shrek (filmy Shrek)
-
Plotka

Shrek 5 - powróci kultowy złoczyńca. Jego nikt się nie spodziewał

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e01

Agenci NCIS

s2025e199

Moda na sukces

s27e03

Wielkie projekty

s04e05

s28e08

The Voice

s09e10

Miłość jest ślepa

s09e11

Miłość jest ślepa

s05e04

Kulawe konie
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Larp. Miłość, trolle i inne questy

13

paź

Film

Larp. Miłość, trolle i inne questy
Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ncuti Gatwa
Ncuti Gatwa

ur. 1992, kończy 33 lat

Dominic West
Dominic West

ur. 1969, kończy 56 lat

Paul Walter Hauser
Paul Walter Hauser

ur. 1986, kończy 39 lat

Jere Burns
Jere Burns

ur. 1954, kończy 71 lat

Elzbieta Jedrzejewska
Elzbieta Jedrzejewska

ur. 1968, kończy 57 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

6

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV