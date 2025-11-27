Reklama
James Cameron zrezygnował z filmu, który teraz jest wielkim kinowym hitem. Podał powód

James Cameron, który dostał trzy Oscary za Titanic, a także ma na koncie takie głośne filmy jak Avatar, Obcy - decydujące starcie i Terminator, mógł wyreżyserować Wicked.
Paulina Guz
Tagi:  James Cameron 
wicked
Zdjęcie promujące film Wicked: Na dobre fot. Universal Pictures
James Cameron w podcaście The Town with Matthew Belloni mówił o tym, jak ważne są filmy, które jednocześnie są wydarzeniami. Za przykłady takich produkcji podał Diunę i Wicked. Następnie zdradził, że wiele lat temu niemal sam wyreżyserował historię Elfaby i Glindy.

Filmy, które lubię oglądać, to Diuna albo nawet Wicked. Swoją drogą, kiedyś niemal wyreżyserowałem Wicked. Kocham tę historię, Czarnoksiężnik z Oz to jeden z moich ulubionych filmów. To było jakieś 15 lat temu – powiedział James Cameron.

James Cameron nawet spotkał się z Universal Pictures w tej sprawie. Ostatecznie jednak nic z tego nie wyszło. Nie wyklucza jednak możliwości wyreżyserowania jakiegoś musicalu w przyszłości. Szczególnie, że tak jak wspomniał, jednym z jego ulubionym filmów wszech czasów jest przecież musicali – Czarnoksiężnik z Oz.

Dlaczego James Cameron odmówił, skoro jest fanem Czarnoksiężnika z Oz? Reżyser wyjaśnił, że nie mógł „find the song”, co prawdopodobnie oznacza, że nie miał pomysłu i wizji artystycznej na projekt, więc wolał z niego zrezygnować, zamiast brać się za coś, czego nie czuje. 

Ta wypowiedź też pokazuje, ile czasu zajęło przeniesienie kultowego musicalu na ekran. Przez ostatnie piętnaście lat podejmowano wiele prób stworzenia adaptacji, angażując różnych artystów. Whoopi Goldberg, Salma Hayek, Nicole Kidman i Michelle Pfeiffer to tylko kilka gwiazd, które miały wystąpić w Wicked

Źródło: screenrant.com

