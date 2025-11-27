Reklama
Przygotowania nie wystarczyły - Netflix miał awarię. Ta premiera to globalny hit

Chociaż poczyniono przygotowania, aby upewnić się, że premiera finałowego sezonu największego hitu Netflixa przebiegnie bez problemów, to platforma i tak uległa awarii na kilka minut.
Netflix logo fot. Netflix
Netflix od dawna przygotowywał się na premierę finałowego sezonu Stranger Things, swojego największego serialu w historii. Zainteresowanie było ogromne, a Ross Duffer przed premierą za pośrednictwem swojego Instagrama poinformował o tym, iż platforma specjalnie zwiększyła przepustowość o 30%, aby uniknąć przeciążenia serwerów i awarii usługi. Niestety nawet i takie przygotowanie nie wystarczyło.

Millie Bobby Brown zabiera głos w sprawie konfliktu z Davidem Harbourem. "Zawsze byliśmy zjednoczeni"

Na świecie 5. sezon Stranger Things zadebiutował jeszcze w nocy, ale nie każdy mógł go obejrzeć od razu. Netflix uległ awarii z powodu przeciążenia serwerów i zbyt wysokiego zainteresowania widowni. Media społecznościowe zalała fala niezadowolenia, ponieważ wiele osób nie było w stanie rozpocząć seansu. Na szczęście po paru minutach problem został rozwiązany, a usterka naprawiona. 

Fani mogą się cieszyć pierwszą połową finałowej serii. A co sądzą o tym krytycy? Oto zbiór ich opinii.

Te odcinki Stranger Things warto obejrzeć przed 5. sezonem

Stranger Things 2x04 - Will Roztropny

W tym odcinku Will przyznaje się matce, że wyczuwa Łupieżcę umysłów w swoim ciele. Matt Duffer wyjaśnił, że w 2. sezonie zaczęli budować mitologię i zagłębiać się we wszystko, planując jak ten serial będzie się rozwijał. Właśnie wtedy zaczęli zasadzać ziarna mitologii, dlatego jest ona tak istotna.

arrow-left
Stranger Things 2x04 - Will Roztropny
fot. Netflix
arrow-right

Źródło: hollywoodreporter.com

