Przygotowania nie wystarczyły - Netflix miał awarię. Ta premiera to globalny hit

fot. Netflix

Netflix od dawna przygotowywał się na premierę finałowego sezonu Stranger Things, swojego największego serialu w historii. Zainteresowanie było ogromne, a Ross Duffer przed premierą za pośrednictwem swojego Instagrama poinformował o tym, iż platforma specjalnie zwiększyła przepustowość o 30%, aby uniknąć przeciążenia serwerów i awarii usługi. Niestety nawet i takie przygotowanie nie wystarczyło.

Na świecie 5. sezon Stranger Things zadebiutował jeszcze w nocy, ale nie każdy mógł go obejrzeć od razu. Netflix uległ awarii z powodu przeciążenia serwerów i zbyt wysokiego zainteresowania widowni. Media społecznościowe zalała fala niezadowolenia, ponieważ wiele osób nie było w stanie rozpocząć seansu. Na szczęście po paru minutach problem został rozwiązany, a usterka naprawiona.

Fani mogą się cieszyć pierwszą połową finałowej serii. A co sądzą o tym krytycy? Oto zbiór ich opinii.

