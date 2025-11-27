Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Sukces Cyberpunk 2077. Gra sprzedaje się szybciej niż Wiedźmin 3: Dziki Gon!

CD Projekt RED ma powody do zadowolenia. Firma poinformowała o imponujących wynikach sprzedażowych gry Cyberpunk 2077.
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  CD Projekt RED 
Wiedźmin 3: Dziki Gon wiedźmin 3 cd projekt cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077 fot. CD Projekt
Reklama

Podczas najnowszej prezentacji wyników finansowych ujawniono, że Cyberpunk 2077 przekroczył próg 35 milionów sprzedanych egzemplarzy. Wydana w 2020 roku produkcja osiągnęła ten wynik w niespełna pięć lat, przebijając tym samym rezultaty Wiedźmina 3 — ten potrzebował sześciu lat, aby przekroczyć barierę 30 milionów sztuk.

Przedstawiciele firmy podkreślili, że świetna sprzedaż w trzecim kwartale 2025 roku wynika z niesłabnącej popularności zarówno podstawowej wersji gry, jak i fabularnego rozszerzenia Widmo Wolności. Dodatkowy wzrost zainteresowania przyniosły także premiery na kolejnych platformach (Nintendo Switch 2 i Mac) oraz obecność tytułu w katalogu usług PlayStation Plus Extra i Premium. Zaznaczono również, że Cyberpunk 2077 wciąż przyciąga nowych odbiorców.

Sukces gry jest tym bardziej imponujący, jeśli weźmie się pod uwagę jej burzliwe losy po premierze. Przypomnijmy, że początkowa wersja konsolowa zmagała się z licznymi problemami. Na szczęście z czasem twórcom udało się odzyskać zaufanie społeczności.

TOP 50 - najgłośniejsze polskie gry

50. Kajko i Kokosz: Szkoła latania (2005)

Gra zręcznościowa dla dzieci od 4 lat, oparta na kultowym komiksie, który obecnie jest już lekturą szkolną.

arrow-left
50. Kajko i Kokosz: Szkoła latania (2005)
Seven Stars
arrow-right

Źródło: x.com

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  CD Projekt RED 
Wiedźmin 3: Dziki Gon wiedźmin 3 cd projekt cyberpunk 2077
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Netflix logo
-

Przygotowania nie wystarczyły - Netflix miał awarię. Ta premiera to globalny hit

2 Zdjęcie promujące film Wicked: Na dobre
-

James Cameron zrezygnował z filmu, który teraz jest wielkim kinowym hitem. Podał powód

3 Doktor Doom
-
Plotka

Marvel oficjalnie rozpoczyna promocję Avengers: Doomsday. Doom zasiądzie na tronie

4 David Harbour - Millie Bobby Brown - Stranger Things
-

Millie Bobby Brown zabiera głos w sprawie konfliktu z Davidem Harbourem. "Zawsze byliśmy zjednoczeni"

5 Szybcy i wściekli 7
-

Szybcy i wściekli 7 - tak wyglądało oryginalne zakończenie. Zmieniono je po śmierci Walkera

6 Spider-Man 4
-
Plotka

Spider-Man 4 ma "szalone" sceny walk 3 postaci. To trio pójdzie na zatracenie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s28e04

Miasteczko South Park

s27e09

Miasteczko South Park

s49e10

Ryzykanci

s42e306

Ridiculousness

s42e303

Ridiculousness

s42e304

Ridiculousness

s42e305

Ridiculousness

s42e307

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Rozdzieleni

26

lis

Film

Rozdzieleni
Zwierzogród 2

26

lis

Film

Zwierzogród 2
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sharlto Copley
Sharlto Copley

ur. 1973, kończy 52 lat

Tadanobu Asano
Tadanobu Asano

ur. 1973, kończy 52 lat

Alison Pill
Alison Pill

ur. 1985, kończy 40 lat

Elizabeth Marvel
Elizabeth Marvel

ur. 1969, kończy 56 lat

William Fichtner
William Fichtner

ur. 1956, kończy 69 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

2
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

10

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV