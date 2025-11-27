Sukces Cyberpunk 2077. Gra sprzedaje się szybciej niż Wiedźmin 3: Dziki Gon!

fot. CD Projekt

Podczas najnowszej prezentacji wyników finansowych ujawniono, że Cyberpunk 2077 przekroczył próg 35 milionów sprzedanych egzemplarzy. Wydana w 2020 roku produkcja osiągnęła ten wynik w niespełna pięć lat, przebijając tym samym rezultaty Wiedźmina 3 — ten potrzebował sześciu lat, aby przekroczyć barierę 30 milionów sztuk.

Przedstawiciele firmy podkreślili, że świetna sprzedaż w trzecim kwartale 2025 roku wynika z niesłabnącej popularności zarówno podstawowej wersji gry, jak i fabularnego rozszerzenia Widmo Wolności. Dodatkowy wzrost zainteresowania przyniosły także premiery na kolejnych platformach (Nintendo Switch 2 i Mac) oraz obecność tytułu w katalogu usług PlayStation Plus Extra i Premium. Zaznaczono również, że Cyberpunk 2077 wciąż przyciąga nowych odbiorców.

Sukces gry jest tym bardziej imponujący, jeśli weźmie się pod uwagę jej burzliwe losy po premierze. Przypomnijmy, że początkowa wersja konsolowa zmagała się z licznymi problemami. Na szczęście z czasem twórcom udało się odzyskać zaufanie społeczności.

