Legion Samobójców: The Suicide Squad - wideorecenzja

Wystarczyło kilka tweetów i odpowiedni klimat społeczny, by twórca jednego z największych hitów MCU zmienił front (choć jak się okazało - tylko na chwilę). Ale skoro James Gunn rozgryzł, jak zaprezentować niefrasobliwą i nieznaną szerokiej publiczności grupę przypadkowych bohaterów Marvela, to czy jest ktoś, kto lepiej nadawałby się do wskrzeszenia Legionu Samobójców, którego porażka (choć nie finansowa) wciąż jest bardzo ciekawym studium tego, jak studio filmowe może ingerować w najbardziej kasowe widowiska?

No i stało się - z nową obsadą, nowym reżyserem i przede wszystkim z nowym nastawieniem pojawia się nowy, prawdziwy Legion samobójców: THE Suicide Squad. Czy DC znalazło złotą formułę dla swoich filmów? Zobaczcie wideorecenzję.

