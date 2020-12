Mank - wideorecenzja

Gdy Herman J. Mankiewicz podchodził do scenariusza Obywatela Kane'a, był już dobrze znanym w Hollywood scenarzystą. Szansa przed jaką stanął w 1940 - napisanie tekstu dla złotego dziecka Hollywood, Orsona Wellesa - stała się okazją do rozliczenia się kilkoma demonami przeszłości. W Manku David Fincher postanowił skupić się na tej drodze między przeszłością autora a ostatnim zdaniem w scenariuszu przyszłego arcydzieła. Wiadomo było, że wizualny efekt będzie piorunujący. Czy tak samo jest w warstwie fabularnej? Zobaczcie naszą wideorecenzję.

