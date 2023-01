Marvel United - recenzja gry

Źródło: Portal Games

Gra karciana Marvel United pozwala graczom wcielić się w największych herosów z uniwersum Marvela. Wspólnym celem drużyny jest pokonanie jednego z łotrów – każdy z nich reprezentuje trochę inny poziom trudności. Instrukcja zalecała rozpoczęcie zabawy od walki ze złoczyńcą znanym jako Red Skull, który za pierwszym razem zaskoczył mnie jak Thanos Gamorę w Avengers: Infinity War. Nie spadłam co prawda z klifu, ale zostałam pokonana. Ta przegrana pozytywnie mnie jednak zaskoczyła, ponieważ pokazała, że choć rozgrywka jest prosta i szybka, to wcale nie tak banalna, jak mogłoby się wydawać.

Marvel United z pewnością przyciąga wzrok dzięki imponującej szacie graficznej. Uwielbiam pięknie wykonane gry planszowe i karciane, na które patrzy się z przyjemnością. A w tym wypadku jest dużo elementów, które zachwycają. Największą frajdę sprawiło mi rozpakowywanie siedmiu figurek superbohaterów i trzech złoczyńców. Są zaskakująco duże i solidne, więc stanowią fajny gadżet dla fana Marvela. Jeśli zastanawiacie się nad prezentem dla kogoś, kto kocha to uniwersum, to z pewnością będzie to dodatkowy atut.

Poza wieloma żetonami i kartami mamy także do dyspozycji plansze z lokacjami, po której przesuwają się nasi herosi i łotrzy, by wykonać misję. Rozstawiona gra wygląda trochę jak plan miasteczka i na pewno robi większe wrażenie niż po prostu zagrywanie kart z dłoni. Rozgrywka jest dość prosta i podzielona na rundy graczy i złoczyńcy. By wykonać misję, trzeba uratować cywili, pokonać zbirów albo powstrzymać zagrożenie. Po zrobieniu przynajmniej dwóch z tych trzech zadań można spróbować pokonać łotra. Warto tu zwrócić uwagę na fakt, że każdym herosem gra się trochę inaczej. Choć wszyscy mają w talii karty ruchu, Heroiczną Akcję czy atak, to Czarna Wdowa może na przykład podejrzeć plan łotra, a Kapitan Ameryka rozdawać żetony innym Bohaterom. To naprawdę fajny detal, ponieważ te cechy współgrają z charakterami postaci.

Marvel United

Dużą zaletą Marvel United jest także to, jak dynamicznie toczy się akcja. Jedna rozgrywka trwa około trzydziestu minut, więc to idealne rozwiązanie dla osób, które szukają czegoś niezobowiązującego na wieczór. Rozkładanie i składanie wszystkiego trwa zaledwie chwilę, a gra nigdy się nie przeciąga, ponieważ z każdą rundą kończą nam się karty, a złoczyńca dość sprawnie przesuwa się po torze do wygranej. Przyznaję, że szukałam właśnie czegoś takiego, ponieważ po długim dniu pracy marzyłam o grze, po której sprząta się w kilka minut, a rozgrywki są szybkie i ciekawe. Co prawda z czasem znamy już całą talię herosów na pamięć, jednak mimo to nie kontrolujemy, w jakiej kolejności dostaniemy karty, więc wciąż jest dość ciekawie. Miejcie jednak na uwadze, że opcje są ograniczone.

Marvel United to kooperacyjna gra karciana, więc granie drużynowe odgrywa tu dużą rolę. Nawet w przypadku dwóch graczy trzeba tak rozplanować swoje działania, by osiągnąć cel, zanim złoczyńca wykona swój diabelski plan. Po podkładaniu sobie świń w Stwory z obory miło dla odmiany jest pograć w coś, co nie rozbija rodzin jak pstryknięcie Thanosa. Poza tym dzięki temu, że rozgrywka jest dość prosta, można zaangażować w nią także młodsze osoby. Marvel United jest dla graczy od czternastego roku życia. Mogę potwierdzić, że żaden nastolatek nie powinien mieć z nią problemu.

Marvel United sprawdzi się na pewno jako upominek dla starszych i młodszych fanów Marvela dzięki uroczym figurkom, kartom umiejętności rzeczywiście stworzonym pod wyjątkowe cechy herosów i znanym lokacjom. To gra, która oferuje dynamiczną rozgrywkę, więc jeśli szukacie czegoś bardziej skomplikowanego i rozbudowanego, może warto rozważyć inny zakup. Jeśli jednak zależy Wam na czasie i szybkiej rozrywce, to będzie zdecydowanie dobra inwestycja. Plusem jest to, że można dostosować sobie poziom trudności dzięki różnym łotrom, a także nacisk na kooperację ze strony graczy. Szkoda, że w Marvel United nie może zagrać więcej osób, bo nic tak nie łączy ludzi, jak ratowanie świata przed zniszczeniem.