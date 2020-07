Misja Greyhound - wideorecenzja

Misja Greyhound miała trafić na kinowe ekrany, jednak koronawirus ewidentnie pokrzyżował plany Toma Hanksa, który jest nie tylko gwiazdą filmu Aarona Schneidera, ale także jego scenarzystą, a jego firma Playtone odpowiadała za produkcję. Podobno Apple TV+ wykupiło od Sony prawa do dystrybucji za 70 milionów dolarów, co zdecydowanie przekracza dość skromny, jak na standardy kina wojennego, budżet produkcji.

Czy Misja Greyhound to film, który przyciągnie rzeszę widzów do nowej platformy. Na pewno dużo zależy od samego poziomu nowego filmu z Tomem Hanksem? Zobaczcie naszą wideorecenzję, by dowiedzieć się, czy warto się nim zainteresować.

