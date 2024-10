Niebieskie pudełko: odcinek 1 - recenzja

fot. Netflix

Niebieskie pudełko to lekkie, krótkie i przyjemne anime. Tak w skrócie można opisać pierwszy odcinek, który podkreślił ton opowieści. A ten jest czysto komediowy i wpisuje się w styl anime. Możemy więc nastawić się na sporą dawkę śmiechu i emocje – z pewnością ich nie zabraknie, jeśli wątek relacji głównego bohatera z dziewczyną, którą jest zauroczony, będzie dobrze się rozwijać.

Co ciekawe, to anime bardziej sportowe, ale relacja romantyczna będzie jednym z głównych wątków. On gra w badmintona, ona w koszykówkę. Tego typu seriale wykorzystują sport, by pokazać rozwój bohaterów. Ukazują ich jako ludzi z motywacjami, pasją i zasadami. To zawsze jest interesujące, bo współgra z tymi czysto prywatnymi wątkami. Na tym etapie Niebieskiego pudełka nie da się wywnioskować, jak ważny będzie motyw sportowy, ale postacie wyraźnie są tym napędzani. Serial może dzięki temu wiele zyskać.

Ton opowieści jest luźny, lekki, umiarkowanie humorystyczny, ale nie jakiś głupkowaty. Komicznym przerywnikiem ma być młodsza siostra bohatera, która dokucza chłopakowi – jak na razie się to sprawdza. Mam nadzieję, że twórcy mają pomysł na inne postacie, ponieważ na tę chwilę poza centralną parą, nie ma nikogo interesującego. Reszta jest tłem, co w sumie jest zrozumiałe, bo trzeba nakreślić najważniejszych bohaterów. Jednak nawet na tak wczesnym etapie można było lepiej zaznaczyć ich role w historii.

Wizualnie Niebieskie pudełko może się bardzo podobać. Jest nowocześnie, stylowo i bardzo ładnie. Twórcy dobrze podkreślili emocje bohaterów – bez popadania w skrajności z dziwnymi wstawkami wizualnymi, charakterystycznymi dla anime. Dzięki temu odbiór jest przystępny, a niektóre sceny ubogacone efektami komputerowymi.

Niebieskie pudełko wydaje się interesujące. Znaczenie tytułu na razie nie jest jasne, a twist z końcówki buduje dobry potencjał na wesołą przygodę.