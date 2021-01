One Night in Miami... - wideorecenzja

Znana z Pozostawionych i Watchmenów Regina King debiutuje na dużym ekranie jako reżyserka swojego pierwszego filmu kinowego. I jest to debiut nie byle jaki, bowiem One Night in Miami może stać się ważnym oscarowym kandydatem. Czy historia spotkania czwórki znanych przyjaciół - Cassiusa Claya, Malcolma X, Jima Browna i Sama Cooke'a - rzeczywiście zasługuje na naszą uwagę? Zobaczcie naszą wideorecenzję.

Film One Night in Miami... dostępny jest na platformie Amazon Prime od 15 stycznia.

