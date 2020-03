Ptaki nocy. Tajemnice i morderstwa – recenzja komiksu

Album Ptaki Nocy. Tajemnice i morderstwa to wybór historii stworzonych przez scenarzystkę Gail Simone i rysownika Eda Benesa. To właśnie ten duet sprawił, że ta grupa bohaterek trafiła do szerszego grona odbiorców i na stałe wpisała się w panteon komiksowych postaci (choć, rzecz jasna, ich solowe występy pojawiały się i wcześniej, i później).

Od razu też trzeba zaznaczyć: fabuła czy skład grupy zaprezentowane w filmie Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) nie mają wiele wspólnego z tym, co możemy przeczytać w albumie, który powstał na początku lat dwutysięcznych. Tu mamy do czynienia z okrzepłym, ale jednak ograniczonym składem grupy, czyli Black Canary i czuwającą nad wszystkim Oracle. W trakcie fabuły do ekipy dołącza także Huntress, a na gościnnych występach pojawiają się także inne superbohaterki.

Fabularnie mamy tu do czynienia ze spójną historią, zapoczątkowaną pierwszym spotkaniem z Savantem, a następnie konsekwencjami tej konfrontacji, które zaprowadzą bohaterki zarówno na Daleki Wschód, jak i na szczyty władzy. Prowadzenie wątków jest konsekwentne, ale nieoczywiste, więc zainteresowanie jest ciągle podtrzymywane.

Ptaki nocy. Tajemnice i morderstwa - plansza 3

Spore znaczenie ma też dynamika relacji między postaciami. Do historii Ptaków nocy dołączamy w momencie, kiedy Oracle jest szefową, a Black Canary czymś na kształt pracownika. Wraz z rozwojem wydarzeń obserwujemy, jak zmieniają się ich stosunki, a pojawiające się emocje wpływają na zachowania i osąd. To interesujący moment, bo pozwala czytelnikowi zaobserwować, jak wykuwa się nowa, solidniejsza więź między bohaterkami.

Od strony graficznej nie mamy tu wielkich zaskoczeń. Benes tworzy plansze zgodnie z kanonem tytułów superbohaterskich tego okresu. Obecnie niektóre z jego plansz mogą razić, bo grafik lubuje się w eksponowaniu kobiecych kształtów. Wszystkie bohaterki są piękne, zgrabne i obficie obdarzone przez naturę. Czasem Benes popada wręcz w przesadę w pogoni za prezentowaniem krągłości i „zmusza” postacie do pozycji niemożliwych anatomicznie. Inna sprawa, że w komiksach superbohaterskich takie przypadłości przytrafiały się wielu postaciom, niezależnie od płci.

Ptaki nocy. Tajemnice i morderstwa przybliżają grupę kobiecych bohaterek być może niedziałających na spektakularnie wielką skalę, ale skutecznie wykonujących swoje zadania.