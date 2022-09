Rekrut: sezon 5. odcinek 1 - recenzja

fot. materiały prasowe

Choć twórcy Rekruta już nie raz zaczynali sezon z grubej rury, tym razem przeszli samych siebie. Czy to dlatego, że poprzedni nie skończył się srogim cliffhangerem? A może mieli inny motyw? Naprawdę jestem w szoku. Podziwiam ich odwagę, bo uwolnili najstarszą antagonistkę serialu, morderczynię Rosalind, graną przez świetną i wywołującą ciarki Annie Wersching. Wydaje mi się, że jeszcze nigdy w historii tej produkcji nie zaakcentowano tak wcześnie głównego antagonisty sezonu. No chyba że się mylę i sprawa po kilku odcinkach zostanie zamieciona pod dywan, ale jak pokazał wątek Bailey i jej byłego męża – twórcy odchodzą od tego coraz skuteczniej.

Kolejna sprawa to ilość brutalności i krwi, która również jest ponad standardy serialu, choć jest uzasadniona, bo podkreśla charakter Rosalind. Dodatkowo sprowadza to serial na rzadko już w nim widywane mroczniejsze i poważniejsze tory. W zasadzie przez cały czas trwania odcinka mieliśmy dosłownie dwie sceny wywołujące uśmiech. Jedna z nich ukazywała wkład Aarona w śledztwo Tima i Lucy. Służyło to chyba wyłącznie temu, żeby widz nie zapomniał, że ta postać w ogóle istnieje. Druga to rozmowa między Angelą a Timem, gdy Lopez daje znać, że wie o sytuacji między nim a Chen. Jego reakcja to czyste złoto.

Rekrut: sezon 5. odcinek 1

Najbardziej w tym odcinku wkurzył mnie wątek Lucy i Tima. Serio, twórcy nie mogą wziąć na wstrzymanie i wreszcie dać tej parze jakieś rozwiązanie? Bo to już ciągnie się naprawdę o dobre pół sezonu za długo, a wydarzenia z tego odcinka tylko podsycają to wszystko. I gdy widz ma wrażenie, że już wreszcie do czegoś dojdzie, to już po raz drugi (pierwszy był DWA SEZONY TEMU) dzieje się coś, co całkowicie niszczy nastrój. A biorąc pod uwagę to, że tym razem jest to wykrwawiający się Chris, obecny partner Lucy, nietrudno się domyślić, że sprawy się mocno skomplikują. Widzę to w ten sposób: albo rozwiążą to szybko poprzez uśmiercenie go, albo nasza bohaterka będzie tkwić u boku Chrisa, pomagając mu dojść do siebie i oddali się od Tima. Trzeciego wyjścia sensownego nie widzę, bo zostawienie partnera w tym stanie byłoby całkowicie nie w jej stylu.

Podsumowując: nowy Rekrut jest wyjątkowo nietypowy, mroczny, poważny i może być zapowiedzią nowego kierunku, jaki serial obierze w tym sezonie. Rosalind zdecydowanie kradnie show i gdyby nie rozczarowujący wątek Tima i Lucy, mielibyśmy jeden z najlepszych odcinków tego serialu.