Runaways: sezon 3, odcinek 1 - recenzja [NYCC 2019]

Marvel’s Runaways na początku pierwszego sezonu zapowiadało intrygującą historię z fajnymi postaciami. Niestety z biegiem czasu serial przerodził się w kolejną produkcję dla nastolatków, gdzie problemy uczuciowe bohaterów stały się ważniejsze niż główne wątki fabularne. Podobnie jest w pierwszym odcinku trzeciego sezonu. Scenarzyści nie chcą chyba uciec z konwencji, którą przyjęli. Problemem staje się też fakt, że aktorzy grający tytułowych Uciekinierów, zbyt szybko im dorastają.

Akcja pierwszego odcinka rusza dokładnie w tym samym momencie, w którym została przerwana w finale drugiego sezonu. Karolina, Chase i Janet Stein są uwięzieni w inkubatorach sztucznej rzeczywistości, w których przeżywają w kółko ten sam dzień. Dla Chase’a jest to horror w którym jego przyjaciele walczą o życie podczas ataku na swój dom, a dla Karoliny jest to dzień, w którym bierze ślub z Nico. Bohaterowie nie są świadomi, że są więźniami kosmitów zwanych Magistratem, którzy chwilowo przejęli ciała Victora Steina, Tiny Minoru i Stacey Yorkes. Reszta ekipy kombinuje jak tu uratować przyjaciół z rąk istot, które przejęły ciała ich rodziców.

Patrząc na to, jaki kierunek wyznacza ten odcinek, możemy się spodziewać, że główną postacią tej odsłony będzie Nico. Znajdzie się ona pod wpływem Morgan Le Fay, czarodziejki z mrocznego wymiaru, granej przez Elizabeth Hurley. Tę postać pewnie najlepiej kojarzą fani komiksów o Doktorze Strange'u. Jako że Nico jest najpotężniejszą członkinią grupy Runaways, mogę się tylko domyślać, że stanie się ona czarnym charakterem, z którym grupa będzie musiała się zmierzyć, a walka z Magistratem jest tylko pretekstem do tego, by dziewczyna dała się opanować czarnej magii.

Oglądając przeciętne rozpoczęcie trzeciego sezonu, w którym więcej jest gadania niż działania, trudno sobie wyobrazić, że Runaways miało być pierwotnie pełnometrażowym filmem w pierwszej fazie MCU. Dobrze, że tak się nie stało, bo o ile część nastolatków może i się cieszy, że ma serial Marvela skierowany do siebie, to jednak nie pasuje on do uniwersum zarządzanego przez Kevina Feigego.

Zwiastun zaprezentowany nam na tym samym panelu, co pierwszy odcinek trzeciego sezonu, zapowiada połączenie serialu Runaways i Marvel’s Cloak and Dagger. Czy to dobry pomysł okaże się z biegiem sezonu, który rozpocznie się dopiero 13 grudnia. Jednak jak na razie nie rozbudził on u mnie ciekawości.