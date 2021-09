See: sezon 2, odcinek 2 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

See na pewno wiele zyskuje dzięki postaci Edo Vossa. Z pozoru jest to dość oczywisty charakter wpisany w odpowiedni stereotyp, ale dzięki charyzmie Dave'a Bautisty oraz tragicznej historii łączącej go z bratem, całość nabiera innego wyrazu, większego sensu. Ten konflikt wypada znakomicie i staje się wątkiem, który ma potencjał, by dać temu serialowi wiele dobrego. Szczególnie że punktem wyjścia jest nienawiść obu braci, bo wszystko zyskuje większą skalę poprzez ich rolę w rozkładzie politycznym tego kraju. Edo jako dowódca armii jednego narodu to groźny przeciwnik, a w tym odcinku pada sugestia, że może mieć ambicje przejęcia pełnej władzy. Pozostałe osoby decyzyjne wydają się być mu przeszkodą, więc nie było to nic zaskakującego. Z drugiej strony jest waleczny Baba, mąż księżniczki wrogiego narodu. Dlatego też sugestia wojny, o której mowa w odcinku, a w której pierwszoplanowymi graczami będą Vossowie, brzmi atrakcyjnie i szalenie dobrze. Jeśli serial pójdzie w tę stronę, może jedynie zyskać. Warto dodać, że cały konflikt jest naprawdę dobrze zaakcentowany, a wspólne sceny braci dają emocje. Ważne jest, że tutaj twórcy podkreślają wrażliwszą stronę Baby, który jest nie tylko brutalnym wojownikiem, ale i kochającym ojcem. To znacznie rozwija postać.

W tym odcinku niepotrzebnie z rytmu wybija wątek Haniwy, który jest potrzebny, ale wydaje się za bardzo przeciągnięty. Dzięki nawiązaniu romantycznej relacji z widzącą z królestwa Trivantianczyków historia na koniec nabiera tempa, rozwija się i pozwala wyciągnąć bohaterów z patowej sytuacji. Kłopot w tym, że trochę jest to pozbawione odpowiedniej dawki emocji, aby w ciągu jednego odcinka i kilku scen uwierzyć w uczucie, dla którego kobieta ryzykuje wszystko. Staje się to naciąganym wytrychem fabularnym, który nie jest w stanie przekonać do siebie. Nawet jak weźmiemy pod uwagę, że jako niewidomi nigdy nie będą wiedzieć, że to ona zdradziła. Twórcy za bardzo poszli tutaj na skróty.

See: sezon 2, odcinek 2

Już na bazie pierwszego sezonu wiemy, że królowa Kane jest szalona, a Sylvia Hoeks gra ją tak dobrze, że czasem postaci nie da się znieść. Nie chodzi o to, że coś jest z nią nie tak. Po prostu jest to taki typ czarnego charakteru, który wywołuje skrajne reakcje swoimi decyzjami, zachowaniem i sposobem bycia. Jej wątek zdecydowanie poprawił się w stosunku do pierwszego sezonu, bo nie popada w pseudofilozoficzny bełkot, z którego nic nie wynika. Są tutaj: polityka, machinacje i manipulacje, które prowadzą do wyznaczonych celów. Można poczuć się zaskoczonym, gdy pojawia się problem z utratą dziecka i zabójstwem widzącego sojusznika. Tego typu pomysł ma potencjał na to, by jej wątek rozwinął się w lepszym kierunku, bo choć Hoeks ma charyzmę, jej postać przez obrane kierunki jest zbyt schematyczna i przewidywalna. Dobrze zagrana, ma charakter wynikający z talentu aktorki, ale to nie wystarczy, by naprawić błędy pierwszego sezonu. Trzeba tu wiatru w żagle i być może decyzja z ostatniej sceny to jej da. Notabene nie zdziwiłbym się, gdyby konflikt z Magrą nie był tutaj formalnością. Każdy widzi, nie tylko ich poddani, a także widzowie, że to Magra jest idealną kandydatką na rozsądną władczynie. To zagrożenie dla królowej Kane i choć na razie bohaterka ukrywa to pod iluzją siostrzanej miłości, można wywnioskować z wielu scen, że ma tę świadomość. Obie mają. Choćby kwestia wydania jej za mąż to sugeruje. Ponownie, potencjał na więcej.

See jest najlepsze wtedy, gdy jest akcja. Gdy dostajemy krwawe i kapitalnie nakręcone walki, wówczas czynnik "wow" wchodzi na maksymalny poziom. Twórcy doskonale dopracowali pomysł i choreografię niewidomych wojowników. Wykorzystali naturalne talenty aktorów, aby dać widowisko. Nie ma tego wiele w tym odcinku, ale te kilka scen zachwyca. Szczególnie że powraca Tamacti Jun, jedna z ciekawszych postaci pierwszego sezonu, która może być dobrym dodatkiem w kolejnych odcinkach.

See utrzymuje dobry poziom i dobrze rozwija historię w atrakcyjnych kierunkach. Tym razem nieudany wątek Haniwy osłabia jakość i nie daje tak samo dobrego odcinka jak poprzednio.