Star Trek: Lower Decks - sezon 2, odcinek 4 - recenzja

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Nowy odcinek Star Trek: Lower Decks skupia się na prostym, ale dość zabawnie prowadzonym koncepcie bazującym na specyficzności Mariner. Barowa plotka o tym, że jest tak naprawdę tajną agentką, doskonale pasuje do tego, jaką jest postacią. Można było w to uwierzyć, a strach Boimlera i Rutherforda jest tutaj komiczny i zarazem wiarygodny. Zwłaszcza po wspólnym "sparingu" (lub jak kto woli łomocie) w czasie ćwiczeń fizycznych. Taki motyw jest zaledwie punktem wyjścia do rozwoju tej relacji i scementowania tej przyjaźni. Dobrze zarazem jest podkreślona osobowość Mariner i jej wycofanie w kontaktach międzyludzkich, co w kontekście otwarcia się bohaterki na kolegów doskonale pokazuje, jakie to jest ważne i potrzebne. Sam pomysł jednak daje też dużo humoru.

W odcinku powracają złowrodzy Ferengi w wątku kłusowania na Mugato. To stanowi zaledwie punkt wyjścia do historii, która głębiej wchodzi w świat Star Treka, łącząc inne rasy, planety i specyficzności kanonu z szalonymi i zabawnymi pomysłami twórców. Boimler i Rutherford trafiający na jakiegoś naukowca, który minutę później ginie rozerwany, czy panowie ukryci w belce, przy której zwierzęta uprawiają seks, to dość proste, by nie powiedzieć nawet kloaczne poczucie humoru. Wydaje się jednak sprawdzać dzięki dobremu komediowemu wyczuciu czasu. To doskonale jest wpisane w konwencję Star Trek: Lower Decks, która oscyluje na granicy parodii i głupoty, często trafiają w punkt.

Star Trek: Lower Decks - sezon 2, odcinek 4

Dziwny i niedorzeczny jest wątek Tandy, która na życzenie szefowej musi zebrać badania członków załogi, którzy nie chcieli się im dobrowolnie poddać. Z jednej strony pokazuje to charakter bohaterki, jej zaradność i skrajną wręcz chęć udowodnienia swej wartości. Z drugiej strony jej pościg za szefową to taki absurd, że trudno do końca go przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza, bo nie jest w ogóle umotywowany fabularnie.

Star Trek: Lower Decks bawi dobrze, daje wiele trafnych pomysłów i ma wątki ważne dla rozwoju postaci. To cała kwintesencja szalonej zabawy, jaką jest ten serial.