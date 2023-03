Sztuka KETO. Jak schudnąć trwale i zdrowo - recenzja książki

Luna

Sztuka KETO jest klasycznym poradnikiem dotyczącym tak popularnej ostatnio diety ketogenicznej. Jego autorka, zwana Ketobulką (Solvita Kalugina-Bulka), opisuje podstawy tej diety na bazie własnej, długoletniej walki z nadwagą.

KETO nie jest dietą odchudzającą, ale pomagającą osiągnąć stan homeostazy w organizmie – czyli stan równowagi w organizmie, stan zdrowia. To styl odżywiania i styl życia optymalizujący działanie organizmu. Przy zbilansowanym, jakościowym i prawdziwym KETO uzyskanie prawidłowej masy ciała i zdrowej sylwetki to rezultat nieunikniony.

W tych słowach Ketobulka zawarła całą swoją opinię na temat KETO. Według niej jest to przede wszystkim recepta na zdrowe i szczęśliwe życie, a sama utrata wagi, czyli podstawowy cel każdej diety, to tylko proces towarzyszący.

Ale co tak naprawdę zawiera cały poradnik? Solvita krok po kroku, rok po roku, opisuje swoje życie u boku KETO. Zaczyna swoją opowieść od powodów, dla których zdecydowała się spróbować akurat tej diety. Szkoda tylko, iż w książce zawarła tak mało zdjęć obrazujących przemianę. Jednak zapewnia, iż na jej Instagramie można znaleźć o wiele więcej fotografii. W kolejnej części książki omawia pierwsze etapy diety – począwszy od tego, jak się przygotować, jak zacząć i jak to wygląda przez pierwsze miesiące. A wszystko ułożone w przejrzyste i czytelne rozdziały. Znacznie ułatwia to poszukiwanie interesujących tematów. Autorka odpowiada na wiele pytań, które nurtują każdego przystępującego do diety, ale także wspomina o często popełnianych błędach. Ciekawy jest również opis tego, co dzieje się z organizmem w poszczególnych etapach diety. Wszystko opisane zwięzłym, przystępnym i niejednokrotnie żartobliwym językiem. W książce znajdziemy też wiele odnośników do innych ketomaniaków – ich kont na Instagramie lub YouTubie. Połowę książki stanowią przepisy dozwolone na diecie KETO – są to dania główne, przekąski, pieczywo i ukochane przez większość z nas słodkości. Cel jest jeden – pokazać, iż dieta ta nie jest nudna i niesmaczna, jak to bywa w przypadku większości diet.

Przez cały poradnik Ketobulka wręcz rozpływa się nad stanem ketozy. Czasem co prawda wspomina o trudnościach i gorszych chwilach, ale utrzymuje tonację zachwytu. Z jej słów można wywnioskować, iż dieta KETO to sama przyjemność i właściwie przebiega samoistnie, a uczestnik wyłącznie obserwuje poprawę samopoczucia i zmianę rozmiaru odzieży.

Sztuka KETO zawiera wszystko, co powinien zawierać poradnik. Całkowicie spełnia swoje zadanie. Wyjaśnia, czym jest, jak przebiega i na czym polega ketoza. Jest to wręcz idealna i godna polecenia pozycja dla tych, którzy planują lub dopiero rozpoczynają dietę ketogeniczną.