Tinykin - recenzja gry

fot. tinyBuild

Wiele gier daje sporo swobody. Można skupić się na głównej linii fabularnej, na kolekcjonowaniu opcjonalnych rzeczy lub wykonywaniu misji pobocznych. Tinykin jest po prostu idealnym tytułem dla osób, które przepadają za kolekcjonowaniem wirtualnych przedmiotów, ale oferuje też dużo więcej. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że poza kolorową oprawą i pozornie mało angażującą rozgrywką nie ma tu nic więcej, ale jak to mawiają: nie oceniaj książki po okładce. Zajrzyjmy więc w świat miniaturowych bohaterów Tinykin.

O tym, jak zostałem oczarowany przez twórców

Wystarczyło zaledwie kilka minut, bym zakochał się w tym, co przygotowali autorzy. Po krótkim wprowadzeniu trafiamy wraz z malutkim bohaterem do ogromnego domu, co od razu nasuwa skojarzenia z It Takes Two czy Toy Story. Design otoczenia i poziomów to jedna z największych zalet tej produkcji. Gra prezentuje się wspaniale, a kontrast pomiędzy postaciami i etapami wygląda niesamowicie.

W Tinykin wcielamy się w niejakiego Milodane z planety Aegis, który pragnie odkryć, skąd tak naprawdę pochodzi ludzkość. W tym celu trafia do domu, który zamieszkiwany jest przez mrówki, roztocza i owady, których na co dzień raczej nie zauważamy w naszych miejscach zamieszkania. Tutaj mają one swoje prawdziwe cywilizacje wraz z hotelami, świątyniami i innymi budynkami stworzonymi z tego, co znaleźć można w niemal każdym domu. Podróżowanie po kolejnych pomieszczeniach jest prawdziwą przygodą, a każdy pokój jest unikalny – zarówno jeśli chodzi o wygląd, jak i rozgrywkę oraz postacie.

Naszym głównym celem jest zdobycie sześciu przedmiotów, które posłużą nam do dokończenia maszyny, dzięki której będziemy mogli powrócić na Aegis. Główny bohater nie będzie jednak sam, bo w zadaniu pomoże mu między innymi Ridmi, towarzysz, którego poznajemy na samym początku i który będzie oferował nam wsparcie i rady podczas wyprawy. Do pomocy otrzymamy też tytułowe istoty o tinykin, czyli małe, kolorowe stworki z różnymi zdolnościami. Jedne ich rodzaje potrafią podnosić i przesuwać ciężkie przedmioty, inne wybuchają, a jeszcze inne są w stanie tworzyć wieże, po których możemy się wspinać.

fot. tinyBuild

Poza tinykinami na mapach natrafimy także na wiele znajdziek – także tych, które są czymś więcej niż tylko pretekstem do posunięcia dalej fabuły. Możemy zbierać na przykład pyłek kwiatowy, który pozwoli na odblokowanie baniek umożliwiających lewitacje, co z kolei pomoże nam w późniejszych momentach.

Największe wady miniaturowego świata

Po zakończeniu głównej linii fabularnej mogłem kontynuować grę. Na przykład po to, by swobodnie poruszać się po domu i wracać do odblokowanych wcześniej pomieszczeń w poszukiwaniu pominiętych przedmiotów. Mimo tego gra wydała mi się nieco krótka i na końcu odczuwałem lekki niedosyt. Dla niektórych rozczarowaniem może być brak większych wyzwań – kolekcjonowaniu przedmiotów towarzyszą proste elementy platformowe, ale nie jest to nic szczególnie wymagającego. Nasza postać może zginąć tylko wtedy, gdy wejdzie w kontakt z wodą lub spadnie z wysokości. Moim zdaniem to za mało i czasami chciałoby się więcej utrudnień, na przykład przeciwników, których musielibyśmy uniknąć, by nieco podkręcić poziom trudności. Co ciekawe, w grze znalazły się kłębki kurzu, w które możemy wejść – sprawdziłyby się one idealnie jako kryjówka przed oponentami.

Warto również zaznaczyć, że choć gra pozbawiona jest przemocy i ma kolorową oprawę, to nie oferuje polskiego tłumaczenia, nawet w formie napisów, a przez to niekoniecznie sprawdzi się w przypadku młodszych odbiorców. Oczywiście można ukończyć ją bez znajomości języka, ale straci na tym kreacja świata, który pełen jest barwnych postaci.

Tinykin

Tinykin to produkcja, która świetnie robi to, co robić powinna. Zbieranie przedmiotów nie jest monotonne, projekty pomieszczeń i otoczenia są pomysłowe, spójne i wyglądają obłędnie. Grafika świetnie łączy ze sobą rysunkowe postacie i barwne lokacje. Nawet fabuła, choć początkowo wydaje się mało istotna, z czasem potrafi zaskoczyć i wciągnąć. Twórcy mogli co prawda pokusić się o wprowadzenie pewnych utrudnień i delikatne podkręcenie poziomu trudności, ale i bez tego w grze mogą świetnie bawić się nawet starsi odbiorcy.

Plusy:

+ prosta, wciągająca rozgrywka;

+ różnorodne poziomy;

+ dbałość o projekty otoczenia;

+ ciekawa fabuła;

+ odpowiednie dla młodszych i starszych graczy.

Minusy:

- brak większych wyzwań;

- brak polskiej wersji językowej;

- nieco krótka.