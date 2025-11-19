Reklama
Nowe Gwiezdne Wrota od Amazonu nadchodzą. Za sterami weteran serii

Gwiezdne Wrota powracają pod szyldem Amazonu. Showrunnerem zostanie Martin Gero, który pracował przy oryginalnym serialu.
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  amazon 
Gwiezdne wrota science fiction martin gero
Gwiezdne wrota fot. materiały prasowe
Amazon oficjalnie rusza z produkcją nowych Gwiezdnych Wrót. Projektowi przewodzi Martin Gero, który rozpoczął swoją karierę właśnie w telewizyjnej franczyzie. Dokładne szczegóły fabuły są na razie trzymane w tajemnicy, ale podkreślono, że nie jest to reboot, ale nowy rozdział osadzony w świecie poprzednich seriali. Gero radośnie odniósł się od fanów i właścicieli franczyzy:

Dwadzieścia lat temu moją pierwszą prawdziwą pracą w telewizji było stanowisko redaktora scenariuszy przy Gwiezdnych Wrotach: Atlantydzie. Spędziłem pięć lat w tej franczyzie, pracując przy trzech różnych seriach. Gwiezdne Wrota nauczyły mnie wszystkiego o tworzeniu telewizji — to część mojego DNA. Jestem niesamowicie podekscytowany, że Amazon MGM Studios powierzyło mi prowadzenie tej wyjątkowej franczyzy w jej nowej fazie. Dla wszystkich, którzy utrzymywali wrota aktywne poprzez konwenty, ponowne seanse i niezachwianą wiarę — to dla was. A dla tych, którzy są tu nowi — obiecuję, że czeka was coś wyjątkowego.

Gero będzie pełnił funkcję scenarzysty, producenta wykonawczego i showrunnera nowego serialu. Współpracować z nim będą Joby Harold i Tory Tunnell z Safehouse Pictures, a także Dean Devlin i Roland Emmerich — duet, który współtworzył scenariusz oryginalnego filmu, który Emmerich reżyserował. Brad Wright i Joe Mallozzi, wieloletni liderzy kreatywni w uniwersum Gwiezdnych Wrót będą pełnić funkcję konsultantów produkcji.

Nowe Gwiezdne Wrota - wideo zapowiedź

Prime Video opublikowało wideo, w którym twórcy omawiają serial. Z niego dowiadujemy się, że prace trwają już od 18 miesięcy!

Gwiezdne Wrota rozpoczęły się jako film z 1994 roku z Jamesem Spaderem i Kurtem Russellem. Opowiadał o ludzkości odkrywającej potężny portal stworzony przez obcą cywilizację i wykorzystującej go do eksploracji kosmosu. Po filmie powstał hitowy serial kontynuujący fabułę, który emitowano przez 10 sezonów i w którym wystąpili m.in. Richard Dean Anderson, Michael Shanks, Amanda Tapping i Christopher Judge. Spin-off Gwiezdne Wrota: Atlantyda emitowano przez kolejne pięć sezonów w latach 2004–2008. 

Najlepsze seriale science fiction

The OA (2016-2019)

The OA (2016-2019)
fot. materiały prasowe
Źródło: variety.com

