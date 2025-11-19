Nowe Gwiezdne Wrota od Amazonu nadchodzą. Za sterami weteran serii

fot. materiały prasowe

Amazon oficjalnie rusza z produkcją nowych Gwiezdnych Wrót. Projektowi przewodzi Martin Gero, który rozpoczął swoją karierę właśnie w telewizyjnej franczyzie. Dokładne szczegóły fabuły są na razie trzymane w tajemnicy, ale podkreślono, że nie jest to reboot, ale nowy rozdział osadzony w świecie poprzednich seriali. Gero radośnie odniósł się od fanów i właścicieli franczyzy:

Dwadzieścia lat temu moją pierwszą prawdziwą pracą w telewizji było stanowisko redaktora scenariuszy przy Gwiezdnych Wrotach: Atlantydzie. Spędziłem pięć lat w tej franczyzie, pracując przy trzech różnych seriach. Gwiezdne Wrota nauczyły mnie wszystkiego o tworzeniu telewizji — to część mojego DNA. Jestem niesamowicie podekscytowany, że Amazon MGM Studios powierzyło mi prowadzenie tej wyjątkowej franczyzy w jej nowej fazie. Dla wszystkich, którzy utrzymywali wrota aktywne poprzez konwenty, ponowne seanse i niezachwianą wiarę — to dla was. A dla tych, którzy są tu nowi — obiecuję, że czeka was coś wyjątkowego.

Gero będzie pełnił funkcję scenarzysty, producenta wykonawczego i showrunnera nowego serialu. Współpracować z nim będą Joby Harold i Tory Tunnell z Safehouse Pictures, a także Dean Devlin i Roland Emmerich — duet, który współtworzył scenariusz oryginalnego filmu, który Emmerich reżyserował. Brad Wright i Joe Mallozzi, wieloletni liderzy kreatywni w uniwersum Gwiezdnych Wrót będą pełnić funkcję konsultantów produkcji.

Nowe Gwiezdne Wrota - wideo zapowiedź

Prime Video opublikowało wideo, w którym twórcy omawiają serial. Z niego dowiadujemy się, że prace trwają już od 18 miesięcy!

Gwiezdne Wrota rozpoczęły się jako film z 1994 roku z Jamesem Spaderem i Kurtem Russellem. Opowiadał o ludzkości odkrywającej potężny portal stworzony przez obcą cywilizację i wykorzystującej go do eksploracji kosmosu. Po filmie powstał hitowy serial kontynuujący fabułę, który emitowano przez 10 sezonów i w którym wystąpili m.in. Richard Dean Anderson, Michael Shanks, Amanda Tapping i Christopher Judge. Spin-off Gwiezdne Wrota: Atlantyda emitowano przez kolejne pięć sezonów w latach 2004–2008.

