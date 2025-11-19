Jakie przesłanie będzie za sobą niosło Toy Story 5? Nowe zdjęcie z animacji

fot. materiały prasowe

Empire Online opublikowało nowy artykuł o Toy Story 5, które swoją premierę będzie miała już w przyszłym roku. Reżyser zdradził kilka nowych przemyśleń i ujawniono kolejne zdjęcie, przedstawiające całą drużynę złożoną z Buzzów Astralów.

Toy Story 5 - nowe zdjęcie

Toy Story 5 - o czym jest film?

Reżyser Toy Story 5, Andrew Stanton opowiedział nieco więcej o fabule i przesłaniu filmu.

Szczerze mówiąc, tu nawet nie chodzi o jakąś bitwę, tylko o uświadomienie sobie egzystencjalnego problemu: że tak naprawdę nikt już nie bawi się zabawkami. Technologia zmieniła życie każdego z nas, ale zastanawiamy się, co to oznacza, zarówno dla nas, jak i naszych dzieci. Nie możemy po prostu zrobić z technologii czarnego charakteru. Choć pojęcie „czasu przed ekranem” uosabia nadchodzący antagonista w postaci żabo-tabletu o imieniu Lilypad, powracają też oryginalne zabawki - nie tylko Chudy i Buzz, ale cała armia Buzzów. Razem są oni znani jako Multi-Buzz i mają wywołać chaos, gdy wszyscy zaczną odkrywać prawdziwą naturę swojego plastikowego istnienia.

Stanon odniósł się także do zarzutów, jakby kolejna kontynuacja Toy Story była niepotrzebna - bowiem historia według wielu fanów powinna zakończyć się po 3. części, wraz z końcem dzieciństwa Andy'ego.

Więc 3 była zakończeniem... lat Andy'ego. Nikt nie został pozbawiony swojej trylogii. Mogą ją mieć i nigdy nie oglądać kolejnych części, jeśli nie chcą. Ale zawsze uwielbiałem to, że ten świat pozwala nam zaakceptować upływ czasu i zmiany. Nie ma żadnej obietnicy, że pozostanie niezmienny jak w bursztynie.

Toy Story 5 - zwiastun animacji. Zabawki kontra sztuczna inteligencja

Premiera kinowa Toy Story 5 została zaplanowana na 19 czerwca 2026 roku.