Czy Edgar Wright stworzy film w DCU? Wypowiedź oryginalnego reżysera Ant-Mana

W rozmowie z Joshem Horowitzem Edgar Wright został zapytany, czy byłby otwarty na współpracę z Jamesem Gunnem i DC Studios, biorąc pod uwagę ich deklaracje o stawianiu twórców na pierwszym miejscu.

Nie wiem. Myślę, że to zawsze zależy od konkretnego tytułu. Ant-Man niestety też w to wpadł — powodem, dla którego w ogóle chciałem go zrobić, było to, że inspirowali mnie ludzie, którzy mogli nakręcić pierwszy film danego typu i nadać mu ton.

Reżyser stwierdził, że przy Ant-Manie chciał nieco zamieszać w gatunku superbohaterskim tak jak zrobili to Tim Burton i Sam Raimi przy Batmanie i Spider-Manie. Wright przyznał, że z projektu odszedł, bo film za bardzo próbowano włożyć w ustalone w MCU schematy:

Nie wchodząc w szczegóły i nie łamiąc NDA, powodem, dla którego musiałem odejść z Ant-Mana, było to, że gdy zacząłem go robić — osiem lat po tym, jak zacząłem pisać — istniała już formuła. Nie tylko w kwestii ciągłości między filmami, ale także stylu, produkcji i sposobie kręcenia rzeczy.

Samodzielny film superbohaterski Wrighta nagle musiał stać się częścią dużo większego świata, i mimo że prace zaszły na tyle daleko, że zdążono obsadzić Paula Rudda i Evangeline Lilly, reżyser ostatecznie postanowił z projektu zrezygnować. Zastąpił go Peyton Reed, a blockbuster z 2015 roku okazał się umiarkowanym sukcesem komercyjnym i krytycznym, choć w kontynuacje nie były tak udane.

