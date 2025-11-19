Czy Edgar Wright stworzy film w DCU? Wypowiedź oryginalnego reżysera Ant-Mana

W rozmowie z Joshem Horowitzem Edgar Wright został zapytany, czy byłby otwarty na współpracę z Jamesem Gunnem i DC Studios, biorąc pod uwagę ich deklaracje o stawianiu twórców na pierwszym miejscu.
Reżyser stwierdził, że przy Ant-Manie chciał nieco zamieszać w gatunku superbohaterskim tak jak zrobili to Tim Burton i Sam Raimi przy Batmanie i Spider-Manie. Wright przyznał, że z projektu odszedł, bo film za bardzo próbowano włożyć w ustalone w MCU schematy:
Samodzielny film superbohaterski Wrighta nagle musiał stać się częścią dużo większego świata, i mimo że prace zaszły na tyle daleko, że zdążono obsadzić Paula Rudda i Evangeline Lilly, reżyser ostatecznie postanowił z projektu zrezygnować. Zastąpił go Peyton Reed, a blockbuster z 2015 roku okazał się umiarkowanym sukcesem komercyjnym i krytycznym, choć w kontynuacje nie były tak udane.
